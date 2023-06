Unmut wegen illegaler Partys im Gleisdreieck in Pasing: Das sagen Stadt und Münchner Polizei

Von: Andreas Schwarzbauer

Partys im Gleisdreieck in Pasing sorgen wegen lauter Musik und viel Müll für Unmut bei den Anwohnern. (Symbolbild) © Panthermedia

Partys im Gleisdreieck in Pasing sorgen wegen lauter Musik und viel Müll für Unmut bei den Anwohnern. Das sagen die Stadt und die Münchner Polizei:

Pasing ‒ Wummernde Bässe bis 6 Uhr morgens beklagt ein Bürger, der in der Nähe des Pasinger Gleisdreiecks wohnt. „Trotz Dreifachverglasung, die sogar den Lärm der nahegelegenen Bahnstrecke wegisoliert, ist an vielen Wochenenden an einen ruhigen Schlaf nicht zu denken, da die Musik durch die Fenster dringt“, beschwerte er sich beim Bezirksausschuss.

Es sei eine große Belastung für ihn und seine Familie. „Besucht man das Gelände, hat das Ganze fast schon Ausmaße eines professionellen Gewerbes“, sagt der Pasinger. Veranstaltungen würden im Internet beworben und kosteten teilweise auch Eintritt.

Kleingärtner und Anwohner beklagen Müll und laute Musik in Pasing

Uwe Blank bestätigt die Zustände. Er ist Vorsitzender der Kleingartenanlage im Gleisdreieck, die unmittelbarer Nachbar des Party-Geländes ist. Die laute Musik ist dabei nicht das einzige Ärgernis: „Für 50 bis 100 Leute gibt es zwei Dixi-Toiletten. Am nächsten Tag liegen Fäkalien, Erbrochenes, benutzte Kondome, Essensreste und Leergut vor unseren Gartentüren und wir müssen den ganzen Mist entsorgen“, sagt er.

Die Gärtner hätten deshalb auch schon eine Rattenplage gehabt. Auf den Kosten für die Schädlingsbekämpfung seien sie sitzengeblieben. So könne es nicht weitergehen.

Das sieht auch der Bezirksausschuss so. „Es ist ein großes Ärgernis. Bei einer Party im März hat sich ein tödlicher Unfall beim Queren der Bahngleise ereignet. Außerdem belasten die illegalen Veranstaltungen die Bewohner im Neubaugebiet extrem und die Müllsituation ist unerträglich“, sagt Maria Osterhuber-Völkl (CSU).



Illegaler Partys im Gleisdreieck in Pasing: Das sagen Stadt und Münchner Polizei

„Wir können nur hinfahren und die Party einstellen lassen. Ob das aber eine große Wirkung erzielt, wage ich zu bezweifeln“, sagt der Leiter der zuständigen Polizeiinspektion 45, Thomas Rehag. Blank bestätigt das. „Wenn die Polizei weg ist, geht es wieder von vorne los.“ Das Kreisverwaltungsreferat wiederum teilt mit, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren laufe.

Man gehe davon aus, dass es sich im Gleisdreieck um öffentliche Vergnügungsveranstaltungen handelte. Diese müsse der Veranstalter eine Woche vorher beim KVR anzeigen. „Bisher erfolgte keine Anzeige einer solchen Veranstaltung und insofern auch keine Genehmigung“, sagt Sprecher Julien Chauve. Der BA will die Probleme zudem bei einem Termin mit der städtischen Fachstelle „Moderation der Nacht“ ansprechen.

Blank sieht noch wesentlich mehr Handlungsbedarf. Seit Jahren haben die Kleingärtner Ärger mit dem Eigentümer, dem ihre Anlage und die umliegenden Flächen gehören. Dieser stellte in der Nachbarschaft Baracken und Container auf, die als Lager und Mülldeponie dienten.

Inzwischen hätten sich zudem mehrere Autowerkstätten angesiedelt, die auch am Wochenende unter anderem mit der Flex arbeiteten. „Wir können unsere Gärten nicht mehr genießen“, sagt Blank. Die Lokalbaukommission habe verfügt, ungenehmigte Bauten in dem Bereich zu entfernen, der Eigentümer habe dagegen allerdings Klage eingereicht.

