Die Unterführung am Willi-Gebhardt-Ufer wird umgestaltet – Künstlerin erklärt Pläne und Ablauf

Die Künstlerin „Beastie­stylez“ verschönert ab Frühjahr die Unterführung am Willi-Gebhardt-Ufer. © Patricia Stücher

Im Zeichen von Olympia 1972 soll die Unterführung am Willi-Gebhart-Ufer im Olympiapark umgestaltet werden. Das plant die Künstlerin:

Moosach/Olympiapark - „Eigentlich gehören die Unterführungen zu einem schönen Spazier- und Radlweg in den Olympiapark“, sagt Nadja Voß, die Künstlerin „Beastiestylez“. Sie selbst wohne in der Nähe und musste feststellen, dass es dort, am Willi-Gebhardt-­Ufer, zu später Stunde aber durchaus unheimlich werden kann.

Sie hat unter anderem Säulen an der Donnersbergerbrücke gestaltet. © Archiv/Klaus Haag

Daher hat sie einen Antrag zur Gestaltung gestellt, sowohl beim Kulturreferat als auch bei den zuständigen Bezirksausschüssen. Nun wird das Projekt finanziell unterstützt und soll im Frühjahr starten. Die Gesamtsumme beträgt 8000 Euro. Moosachs Lokalpolitiker beteiligen sich mit 2200, Neuhausens mit 2400 Euro.

„Wir freuen uns, wenn die Unterführung in neuem Glanz erstrahlt, weil jede Verbesserung gut ist“, sagt Wolfgang Kuhn (SPD), Vorsitzender des BA Moosach. Auch der BA Neuhausen-­Nymphenburg begrüßt das Projekt.



Verschönerung der Unterführung am Willi-Gebhart-Ufer: Motto ist Olympia 1972

Thema ist „Olympia 1972“. „Ich will mit dem Street-Artist Oliver Skarvan die Passanten in eine überdimensionale Wiese eintauchen lassen“, sagt Voß. „Auf dieser werden Sportutensilien, die dort seit 1972 liegen, und Bewohner, die Sportarten betreiben, zu finden sein“, ergänzt sie. Die Fläche für das Bild wurde schon im Herbst vorgrundiert. Im Frühjahr soll die Gestaltung richtig losgehen.



Die Maßnahme am Willi-Gebhardt-Ufer wird in vier Abschnitte geteilt. Geplant ist, dass sich auch andere Künstler sich an der Aktion in der etwa zehn Meter breiten Unterführung beteiligen. Es wird immer eine Wand nach der anderen gestaltet, wobei maximal je zwei Meter Platz benötigt werden. So kommt es zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Patricia Stücher

