Schaden vorbeugen

Von: Katrin Hildebrand

Oft erhalten Simone Schwarz (links) und Uta Becker für die Mosaikbänke Hilfe aus dem Viertel oder von Kolleginnen wie der Künstlerin „Chaosmart“. © Katrin Hildebrand

Nachdem die Bank-Mosaiken am Hans-Mielich-Platz beschädigt wurden, läuft die Restaurierung auf Hochtouren. Wie Schäden verhindert werden sollen:

Untergiesing ‒ Endlich scheint wieder die Sonne. Auch wenn es herbstlich geworden ist und kalt, leuchten einzelne Bänke am Hans-Mielich-Platz nun farbenfroh. Verantwortlich dafür sind Simone Schwarz und Uta Becker. Im Auftrag des BA Untergiesing-Harlaching haben die Künstlerinnen begonnen, die im Sommer 2022 beschädigten Scherbenbilder durch neue zu ersetzen. Voll­enden werden sie das Ganze aber wohl erst im Frühling.

Künstler wie „Chaosmart“ helfen gerne bei der Arbeit an den Mosaiken. © Katrin Hildebrand

Fleißige Kita-Kinder und Seniorengruppen durften mithelfen

Konkrete Motive soll es nicht mehr geben. „Bisher konnten alle Bilder bestimmten Vereinen aus dem Viertel zugeordnet werden“, erklärt Schwarz. Die neuen Darstellungen sind abstrakter. Mitgestalten aber können die Menschen auch jetzt noch. Die nahegelegene Kirschbaum-Kita hat die Künstlerinnen schon besucht: „Die Kinder durften zum Teil Fliesen mit der Zange anpassen und sie dann in die Mosaiken einsetzen“, berichtet Kita-Leiterin Sonja Metzner.

„Sie waren mit Feuereifer dabei.“ Seniorengruppen haben ebenfalls Motive entworfen. Auch wenn nicht mehr jedes Mosaik einen Verein verkörpert, sollen die Bilder fürs Viertel stehen – zugleich aber für alle Menschen verständlich sein.



6500 Euro hat der BA dafür bewilligt. „Voraussetzung ist ein Hinweis auf die Finanzierung durch das Gremium“, erklärt Dietlind Alber (Grüne), Vorsitzende des Unterausschusses Budget, auf Hallo-Nachfrage. Sprich: Eine Plakette an den Bänken soll den BA als Geldgeber nennen. Wichtig sei diesem außerdem, dass die Werke „vor allem an der Kante so gearbeitet werden, dass Beschädigungen vorgebeugt wird“.



Schaden vorbeugen

Denselben Ärger wie mit den alten Bildern will der BA nicht mehr haben. Im Zuge eines Spiels des TSV 1860 im Sommer 2022 gab es einen Löwen-Fanmarsch durchs Viertel. Dabei hätten Fußballfreunde ihre Bierflaschen an den Kanten der Kunstwerke aufgeschlagen, lautete ein Vorwurf. Auf jeden Fall waren viele Mosaiken danach kaputt.



Die Kanten der Bänke sollen in Zukunft abgerundet werden - so sollen ähnliche Schäden wie im Sommer 2022 vermieden werden. © Katrin Hildebrand

Um neuem Schaden vorzubeugen, sollen an den Kanten der Bänke nun keine Steine mehr sein. Stattdessen wird dieser Raum mit Fugenmasse gefüllt und so abgerundet. Auch um die Haltbarkeit der neuen Kunstwerke haben sich die Künstlerinnen Gedanken gemacht. „Die neuen Fliesen sind doppelt gebrannt und damit frostfest“, sagt Schwarz. Ute Becker erklärt: „Zum Schutz vor Nässe und Kälte reichen die neuen Mosaiken auch nicht mehr bis zum Boden wie die alten.“



Wegen des Herbsteinbruchs haben die Künstlerinnen ihre Arbeit niedergelegt. Vier Mosaiken sind schon fertig. Der Rest soll je nach Witterung im April oder Mai folgen.

