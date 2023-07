Zum dritten Mal in Folge lädt der Kulturspaziergang zum Kennenlernen des eigenen Viertels ein ‒ es gibt Konzerte und Kunst

Von: Katrin Hildebrand

Am Kiosk an der Braunauer Brücke wird Musik geboten © Klaus Haag

Schon zum dritten Mal findet in Untergiesing-Harlaching der Kulturspaziergang statt, bei dem man das Viertel besser kennenlernen kann. Was geboten wird:

Untergiesing-Harlaching ‒ Im vergangenen Jahr waren es gleich drei. Heuer ist es nur einer. Zumindest auf den ersten Blick. Am Samstag, 22. Juli, führt ein Kulturspaziergang von 11 bis 18 Uhr zu neun Spielorten rechts und links der Isar. Neben Konzerten erwarten die Gäste Mitmachkunst sowie eine Stadtführung. Der Eintritt ist frei.

„Eigentlich sind es diesmal auch zwei Spaziergänge“, erklärt Veranstalterin Andrea Pancur, die das Konzept gemeinsam mit ihrer Kollegin Judith Becker entwickelt hat. Der eine deckt Untergiesing-Harlaching ab, der andere Thalkirchen-Obersendling. Viele Veranstaltungen finden quasi zeitgleich statt. Dennoch können die Gäste zwischen den beiden Isarufern wechseln – je nach Musikgeschmack.



Kulturspaziergang in Untergiesing-Harlaching: Programm trotz Sparmaßnahmen

Dass heuer alles an einem Tag über die Bühne geht und nicht wie 2022 an drei verschiedenen, liegt am Geld. „Wir haben je etwa 6000 Euro Budget von den beiden Bezirksausschüssen erhalten, doch auch die müssen aktuell sparen“, erklärt Pancur. Dankenswerterweise habe auch das Kulturreferat noch einen Zuschuss beigesteuert. „Das ist für uns eine Auszeichnung, ein Qualitätsmerkmal.“



Auf dem Programm stehen bereits etablierte Spazierstationen wie der Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke oder das denkmalgeschützte Wohnheim Marianum an der Humboldtstraße 2. „Das Marianum ist wirklich etwas Besonderes“, sagt Pancur. „Es steht für die Öffentlichkeit normalerweise gar nicht offen.“ Neu dabei sind die Musikschule Ohrwurm an der Hellabrunner Straße 30 – dort treten natürlich die Schüler auf – sowie das Klinikum Menterschwaige an der Geiselgasteigstraße 203.

In der Klinik Menterschwaige wird musiziert. © Klinik

Kulturspaziergang in Untergiesing-Harlaching: Unbekanntes bekannt machen

„Orte wie diesen kennen die meisten gar nicht“, meint die Organisatorin. „Die Klinik liegt nämlich ganz versteckt im Perlacher Forst.“ Auch in Obersendling gibt es eine neue Location: Am Ratzingerplatz können Gäste das Trambahnhäusl bei einer Mitmach-Kunstaktion verschönern. Es ist übrigens die einzige Station, an der es kein Konzert gibt.



Obwohl das Organisationsteam immer wieder neue Bands für die Veranstaltung gewinnen kann, haben sich über die Jahre ein paar Klassiker etabliert: Die Band Treibauf mit ihrem bairisch-irischen Balkan-Ska war seit der Premiere 2021 immer dabei. Und auch das Quartett The Ukelites spielt heuer nicht zum ersten Mal.



Damit sich dennoch nicht alles wiederholt, möchten die Organisatorinnen 2024 etwas ändern. „Wir wollen in Viertel gehen, wo es noch an Kneipen, Bühnen oder lokaler Kulturszene fehlt“, sagt Pancur. Konkretes kann sie noch nicht sagen. Außer: „Es dauert zwar noch etwas, aber in ein paar Jahren wäre auf jeden Fall das neue Viertel in Freiham sehr interessant.“

Buntes Programm und Radltour Alles beginnt um 11 Uhr im Augustiner Schützengarten, Zielstattstraße 6, Obersendling, mit den Urgesteinen von Treibauf. Um 11.15 Uhr startet Untergiesing mit den Ensembles der Musikschule Ohrwurm und lädt ab 13.15 Uhr zum Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke mit Lost in Bavaria. Das Programm rechts der Isar endet mit dem Konzert von Fragile Elephant in Michas Laden, Geiselgasteigstraße 245 (Beginn: 15.30 Uhr), links der Isar mit Black Patti am Kiosk 1917, Tierparkstraße 2 (Beginn 17 Uhr). Infos zum Programm und zur begleitenden Radltour gibt es online unter www.kulturspaziergang-muenchen.de.

