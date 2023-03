Um den Mangfallplatz herum will die Stadt ein Lizenzgebiet einrichten: Für Teile des BA nichts als „Parkplatzplanwirtschaft“

Von: Katrin Hildebrand

Auf den Straßen rund um den Mangfallplatz herrscht hoher Parkdruck. © Katrin Hildebrand

Um den zunehmenden Parkdruck rund um den Mangfallplatz abzuschwächen, plant die Stadt ein Parklizenzgebiet dort. Das begeistert nicht alle...

Untergiesing-Harlaching ‒ An der südlichen Endstation der U1 soll es mehr Stellplätze für die Anwohner geben. Die Stadt plant das Parklizenzgebiet „Mangfallplatz“ im Osten Harlachings. Die Mehrheit des BA Untergiesing-Harlaching hat sich dafür ausgesprochen – mit ein paar Änderungswünschen, was die Parkplatzaufteilung angeht. CSU und das „Bündnis fürs Viertel“ stimmten dagegen.

Norbert Weigler (Grüne), Unterausschussvorsitzender Mobilität, freute sich über das Ergebnis. „Die Anwohner werden privilegiert und es ist ein Signal dafür, dass Parkraum nicht unendlich verfügbar ist.“ Aus der CSU aber kam harte Kritik: „Das ist ein Regelungswirrwarr, eine Parkplatzplanwirtschaft“, schimpfte Andreas Babor.



Parklizenzgebiet Mangfallplatz: Das ist geplant

Angedacht ist ein Gebiet westlich des Teils der Tegernseer Landstraße, der als Autobahnzubringer dient: Das Areal wird von Rotbuchen-, Soyerhof-, Peter-Auzinger- und Weyarner Straße begrenzt, zieht sich nördlich des Münchner-Kindl-Wegs – er selbst ist ausgenommen – nach Westen bis zur Oberbiberger Straße. Von dort geht es über die Säbener zurück zur Rotbuchenstraße.



In dem Bereich sollen Anwohnende bald für 30 Euro im Jahr ihren Wagen abstellen können. Auswärtige müssen pro Stunde Gebühren zahlen. „Das Problem ist, dass viele Pendler von außerhalb kommen und den Ortsansässigen die Parkplätze wegschnappen“, erklärt Weigler gegenüber Hallo. Die neue Regelung würde dafür sorgen, dass Pendler ihre Wagen nicht direkt in der Siedlung, sondern eher an den Rändern abstellen – etwa am Münchner-Kindl-Weg. Auch das Gehwegparken könnte durch eine mit dem Lizenzgebiet verbundene Neuordnung der Parkbereiche abnehmen. „Oft kommt kein Kinderwagen mehr durch.“



Die Stadt will ein Lizenzgebiet einrichten. Ferdinand Brinkmöller hält nichts von dieser Idee. © Katrin Hildebrand

Zudem würden neue Stellplätze für behinderte Menschen und E-Lade-Stationen entstehen. Daneben möchte das Mobilitätsreferat (MOR) viele Parkplätze wechselseitig anlegen, um die Durchschnittsgeschwindigkeit zu senken. Auch würden die Anwohner davon profitieren, dass Gewerbetreibende nicht mehr alle Straßen vollparken könnten – Firmen vor Ort müssten dann nämlich 360 Euro pro Jahr für einen Autostellplatz zahlen.



Parklizenzgebiet Mangfallplatz: Kritik zu vernehmen

Die CSU hält nichts davon. „Bei uns besteht keine Notwendigkeit wie in der Innenstadt“, erklärt der dritte BA-Vorsitzende Ferdinand Brinkmöller auf Nachfrage. Durch die Lizenzgebiete werde der Parkdruck von einem zum nächsten Viertel verlagert. „Sinnvoll wäre eine Erweiterung der U1 zum Klinikum. Dort könnte dann ein Parkhaus entstehen.“ Statt eines Lizenzgebiets bräuchte es seiner Meinung nach einen ordentlichen MVG-Ausbau. „Da ist einfach zu wenig passiert.“ Er wünscht sich mehr Busse, mehr Trams und plädiert für eine Bürgerbefragung zum Thema.



Laut Weigler könnte das Lizenzgebiet 2025 kommen. Das MOR will sich nicht auf einen Zeitplan festlegen, wie Sprecherin Christina Warta auf Nachfrage erklärt. Erst müsse sich der Stadtrat mit dem Vorhaben befassen.

