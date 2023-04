Für Grünanlagen, Feste, Verkehrsknoten, die Isar und zur Beruhigung: Ehrenamtliche Streifen für den 18. Bezirk gewünscht

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Marianne Klima setzt sich für eine Sicherheitswacht ein. © Katrin Hildebrand

Was in anderen Bezirken schon klappt, soll jetzt auch in Untergiesing-Harlaching übernommen werden: Senioren wünschen sich eine Sicherheitswacht. Was geplant ist:

Untergiesing-Harlaching ‒ Schwabing hat eine, Sendling, Perlach, Neuhausen, Milbertshofen und der Olympiapark ebenso. Nun könnte es eine Sicherheitswacht bald auch in Untergiesing-Harlaching geben. Die Seniorenvertreter des Bezirks wollen bei der nächsten BA-Sitzung am Dienstag, 25. April, einen entsprechenden Antrag stellen. Marianne Klima, Mitglied der CSU Harlaching, und Günter Görlich (Freie Wähler) erwarten sich davon ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. „München hat nicht viel Kriminalität, aber dass soll spürbar sein“, sagt Görlich.

Klima ist Mitglied im Fachausschuss „Sicherheit“ des Münchner Seniorenbeirats. Die Idee zum Antrag kam ihr, als der ehemalige Polizeipräsident Arved Semerak bei einer Schulung das Prinzip der Sicherheitswacht erklärte. „Einsetzen könnte man sie in unseren Parks oder an Orten, an denen Fußgänger und Radfahrer aufeinandertreffen und sich Konflikte ergeben“, erklärt sie. Auch in den Isarauen gebe es oft Auseinandersetzungen wegen des Mülls und des Partyradaus.

Eine Sicherheitswacht soll wie in anderen Münchner Vierteln unter anderem der Schlichtung dienen. © dpa/Daniel Karmann

Sicherheitswacht für Untergiesing-Harlaching: Schlichtungspotenzial nutzen

Eine Sicherheitswacht könnte dort schlichten. „Wo viele Leute sind, wo es eng wird, wo Menschen viel trinken, könnte sie beruhigend einwirken“, fasst Günter Görlich zusammen. Als weitere potenzielle Einsatzgebiete schlagen Görlich und Klima den verkehrsreichen Wetterstein- und den Hans-Mielich-Platz vor.

Auf Letzterem gebe es viele Konflikte zwischen Besuchern und Anwohnenden. Außerdem könnte die Wacht Auskunft geben, wo die nächste öffentliche Toilette oder eine Sitzbank sei und bei gesundheitlichen Problemen per Funk einen Notruf absetzen. Durch die Uniform seien die Mitglieder als öffentliche Personen erkennbar.

Sicherheitswacht für Untergiesing-Harlaching: Örtliche Polizeiinspektion reagiert positiv

Die Sicherheitswacht ist eine Einrichtung der bayerischen Polizei. Nicht alle sehen sie positiv. Im Herbst sprach sich die Stadtratsfraktion Grüne/Rosa Liste dagegen aus: Die Schulung dauere nur 40 Stunden. In dieser kurzen Zeit könne man



Aspiranten nicht gleichermaßen auf Herz und Nieren prüfen wie Polizeianwärter bei ihrer langjährigen Ausbildung. „In Bezug darauf, dass besonders Rechtsradikale oft in den Sicherheitssektor drängen,“, erscheine die kurze Kurszeit fragwürdig.



Klima wiederum hat sich bereits mit der örtlichen Polizeiinspektion (PI) 23 in Verbindung gesetzt – und erhielt nach eigenen Angaben positive Rückmeldung. PI-Leiter Alfred Hauck erklärt gegenüber Hallo: „Die PI 23 erachtet die Einrichtung einer Sicherheitswacht als eine sinnvolle Ergänzung.“ Ihre Einbindung sei jedoch von unterschiedlichen Faktoren abhängig, etwa den örtlichen Bedürfnissen, aber auch den räumlichen Gegebenheiten auf der Dienststelle.

Hilfe von Zivilisten Die ehrenamtliche Sicherheitswacht gibt es in Bayern seit 1994. Mitglieder sollen die Polizei unterstützen. Ausgestattet sind sie mit Uniform, Reizstoff-Sprühgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Set und Sprechfunkgeräten. In München verfügen neun Polizeidienststellen über eine Wacht. Laut Polizei sollen Mitglieder aktiv Kontakte zur Bevölkerung pflegen und durch ihre Anwesenheit Ordnungsstörungen im Vorfeld verhindern. Bewerben können sich Menschen im Alter von 18 bis 62 Jahren. Etwa fünf Stunden sind sie monatlich im Einsatz. Pro Stunde gibt es eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.