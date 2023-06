Frust bei Künstlerin und Bürgerinitiative: Keiner will Verantwortung für Schaden übernehmen – was der BA dazu sagt

Von: Katrin Hildebrand

Melly Kieweg und die Bürgerinitiative sind traurig über die kaputten Mosaiken. © Katrin Hildebrand

Die kaputten Mosaiken am Hans-Mielich-Platz sollen ersetzt werden, doch keiner will Verantwortung für den Schaden übernehmen. Die Reaktion des BA:

Untergiesing-Harlaching ‒ Hannah Oberndorfer glaubt nicht mehr an eine Zukunft ihrer Mosaiken. Die bunten Kunstwerke neben den Bänken am Hans-Mielich-Platz wurden vergangenen Sommer beschädigt – mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Fußballspiel des TSV 1860. Zwar wäre es möglich, einen Budget-Antrag an den BA zu stellen, doch Oberndorfer meint: „Der Vandalismus dort wird nicht so schnell aufhören.“ Die Künstlerin findet es sinnvoller, die Mosaiken zu entfernen und die Bänke auf einfache Weise neu zu gestalten – ohne Kunst.

Die Bürgerinitiative (BI) „Mehr Platz zum Leben“ hat die Werke in Auftrag gegeben. Melly Kieweg (Bündnis fürs Viertel), BI- und BA-Mitglied, erklärt: „Ich hätte mir erwartet, dass der TSV, die Freunde des Sechzger-Stadions oder andere Fußball-Liebhaber auf uns zugehen und in Anbetracht der Mosaik-Zerstörung durch die Fans die Hand zur Versöhnung ausstrecken.“ Eine solche Geste des guten Willens habe es aber nicht gegeben.



Ärger um kaputte Mosaiken: Budget-Antrag auf Eis

Zwar wurde zwischenzeitlich ein Budget-Antrag an den BA formuliert mit der Bitte, die Reparatur der Mosaiken finanziell zu unterstützen, doch dieser liegt auf Eis. Aus diversen Gründen.



Heike Kraemer schlägt einen neuen Budgetantrag vor. © privat

Heike Kraemer (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Budget, erklärt gegenüber Hallo: „Die Mosaiken selbst wurden einst mit etwa 5000 Euro aus der BA-Kasse finanziert.“ Der Reparaturkosten-Antrag habe etwa 3600 Euro gefordert. „Da haben wir natürlich nachgefragt, warum das fast so hoch ist wie der Ursprungspreis.“



Kieweg argumentiert: Die Sanierung eines Altbaus etwa sei sehr teuer. Das gelte analog für die Reparatur von Kunst. Ein Grund, warum der Budget-Antrag seitens der BI aktuell nicht weiter verfolgt werde, sei neben dem Frust der Künstlerin auch die Tatsache, dass derzeit kein fähiger Restaurator zur Verfügung stehe.

Ärger um kaputte Mosaiken: Bürokratie im Weg

„Frau Oberndorfer ist Mutter geworden und hat momentan andere Prioritäten“, erklärt Kieweg. Sie selbst und weitere Mitglieder der BI sähen sich nicht in der Lage, die Mosaiken wieder herzustellen. Aktuell überlege sie, einen stadtweiten Aufruf zu starten und eine Person mit handwerklichem und künstlerischem Geschick für die Restauration zu suchen. Sobald diese gefunden sei, könne ein Budget-Antrag gestellt werden.



Kraemer kann den Frust der Künstlerin und der BI verstehen. „Vielleicht können wir uns gemeinsam eine Lösung überlegen. Aber ohne Budget-Antrag geht leider nichts.“

