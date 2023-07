Streetworker am Hans-Mielich-Platz: Gespräche vor Ort

Nicht vertreiben, sondern helfen: BA will besseres Miteinander von Anwohnenden, Gewerbe und Alkoholisierten

Am Hans-Mielich-Platz beliebt – bei Marktbesuchern ebenso wie bei Feiernden – ist die Nordost-Ecke mit Sitzgelegenheiten und Freiluft-Schach. © MPZL

Am Hans-Mielich-Platz soll es in Zukunft wieder harmonischer werden. Aus diesem Grund wird die Anschaffung von Streetworkern für den beliebten Platz diskutiert:

Untergiesing ‒ Immer wieder gibt es Beschwerden von Nachbarn und Geschäftstreibenden am Hans-Mielich-Platz. Diese erreichen den BA Untergiesing-Harlaching schon seit längerer Zeit. Der Grund: Der Platz ist regelmäßig stark frequentiert von teils wohnungslosen, offensichtlich alkoholisierten Menschen, die lautstark feiern, sogar Passanten anpöbeln und belästigen. Gerade erst hat Andreas Schreitmüller (SPD) von einem Vorfall erfahren, bei dem eine Kindergärtnerin, die mit ihren Zöglingen unterwegs war, mit einer heruntergelassenen Hose konfrontiert wurde. „So geht es nicht weiter!“ – darüber ist sich das Gremium einig.

Am Hans-Mielich-Platz soll ein besseres Miteinander geschaffen werden. © Archivfoto: MPZL

Streetworker am Hans-Mielich-Platz: Sieben Plätze bereits betreut

Der BA-Vorsitzende Sebastian Weisenburger (Grüne) ist bereits im Gespräch mit dem zuständigen Sozial- beziehungsweise Gesundheitsreferat. Beide fördern je zur Hälfte das vom Evangelischen Hilfswerk getragene „Streetwork im Gemeinwesen“: Ein Team von Sozialarbeitenden sucht regelmäßig Orte und Plätze auf, an denen es zu Konflikten zwischen Anwohnern und Personen kommt, die aufgrund ihres Verhaltens durch Alkohol- oder Drogenkonsum oftmals als störend und angsteinflößend empfunden werden. Weisenburger will nun erreichen, dass auch der Hans-Mielich-Platz in die Reihe von problematischen Orten aufgenommen wird.



Derzeit werden stadtweit sieben Plätze betreut – im Hasenbergl und Harthof, am Innsbrucker Ring, Sendlinger Tor und an der Reichenbachbrücke, in Giesing und Moosach. Dazu kommt der besonders stark betroffene Hauptbahnhof. Eine Ergänzung der Standorte wird vom Stadtrat beschlossen. „Wir müssen auch klären, ob baulich zur Entspannung der Situation beigetragen werden kann“, ergänzte Melanie Kieweg (Bündnis fürs Viertel). Sie erinnerte daran, dass seitens des BA bereits Anträge an die Verwaltung gestellt wurden, am Hans-Mielich-Platz einen Kiosk mit Toiletten sowie Spiel-und Gesprächsangeboten zu installieren. Ulrike Oehmen (Grüne) forderte, darauf zu achten, dass die Menschen nicht vertrieben werden, sondern, dass ihnen geholfen wird.

Ulrike Oehmen © privat

Streetworker am Hans-Mielich-Platz: Gespräche vor Ort

Das ist auch ein erklärtes Anliegen der Stadtverwaltung, wie sich an einem Antwortschreiben des Sozialreferates an den BA-Vorsitzenden Sebastian Weisenburger zeigt. Darin werden die Hilfsangebote für Menschen beschrieben, die zwar einen Wohnsitz angegeben haben, aber einen großen Teil ihrer Zeit an öffentlichen Plätzen verbringen.

Das eingesetzte „Streetwork im Gemeinwesen“ biete, so heißt es, Unterstützung bei Schuldenregulierungen, bei gesundheitlichen Schwierigkeiten, bei drohender Wohnungs- sowie bei Erwerbslosigkeit und Beratung bei Abhängigkeitserkrankungen. Hinzu kämen Unterstützung im Wohnumfeld, sozialpädagogische Hilfe im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale und individuelle Begleitung der Lebenssituation und Vermittlung zu Suchtberatungsstellen. Auch für Obdachlose hält die Stadt Angebote bereit.



Daneben verweist das Schreiben auf die Rolle von Polizei und Ordnungsdienst: Diese würden die Betroffenen maßvoll regulieren, notfalls woanders hinschicken. AKIM, das Allparteiliche Konfliktmanagement, ziele dagegen auf Verhaltensänderung vor Ort durch Gespräche ab.

