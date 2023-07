Bürgerversammlung Allach-Untermenzing und Schulreferat bei Priorisierung einer Meinung

Von: Ursula Löschau

Die überwiegende Mehrheit der rund 320 Teilnehmer bei der Bürgerversammlung unterstützte die Forderungen der Bürgerinitiative „Usus“. © Ursula Löschau

Auf der Bürgerversammlung Untermenzing wurde wieder einmal über die Realschule diskutiert - mit einem deutlichen Votum. Worauf man sich einigte:

Untermenzing ‒ Die Bürgerinitiative (BI) „Unser Stadtteil – Unsere Schulen“ (Usus) und das Referat für Bildung und Sport (RBS) sind sich einig: Eine Auslagerung der Carl-Spitzweg-Realschule aus dem Untermenzinger Schulzentrum auf das Gelände des SV Untermenzing wäre besser als ein Umzug der Grundschule.

Dies sei, so erklärte Usus-Vertreterin Ellen Gerhardt-Wolf bei der jüngsten Bürgerversammlung für Allach-Untermenzing, die nachhaltigere Variante, die den „Bedarf der nächsten Jahrzehnte“ im Bezirk und in den Nachbarstadtteilen schneller und längerfristig decken könne. Insgesamt drei Anträge der BI, diese Variante „unverzüglich voranzutreiben“, wurden von den Bürgern jeweils angenommen.



Bürgerversammlung Allach-Untermenzing: Entlastung für Schule

Auch das RBS bevorzugt „aus fachlicher Sicht“ die Realschul-Verlagerung (als Variante 1 light bezeichnet). „Dies würde insbesondere auch eine größere Entlastung für den Standort Pfarrer-Grimm-Straße bedeuten“, erklärt Sprecher Andreas Haas auf Hallo-Anfrage. Er begründet damit, warum diese Variante jetzt Eingang in die Empfehlungen des RBS für das fünfte Schulbauprogramm gefunden hat. In einer gemeinsamen Sitzung von Bildungs-, Bau- sowie Kinder- und Jugendhilfeausschuss haben das RBS und das Baureferat dieser Tage den Stadtrat über den aktuellen Stand und die weiteren Planungen der Schul- und Kita-Bauprogramme informiert.

Als eine von sieben neuen Maßnahmen an sechs Standorten steht in der Vorlage: „Eine fünfzügige Realschule mit einer Dreifachsporthalle und einem Haus für Kinder am neuen Standort Prof.-Eichmann-Straße soll zur Entlastung des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-Straße errichtet werden.“

Bürgerversammlung Allach-Untermenzing: Planungen dauern zu lange

Wohlgemerkt: „Eine Entscheidung ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gefallen, da noch Prüfungen laufen“, betont Haas. Er bestätigt damit, was ein Sprecher des Planungsreferats jüngst bei der Bürgerversammlung erklärt hat. Demnach seien beide Varianten – Grund- oder Realschul-Verlagerung – noch im Rennen. Vieles hänge jetzt davon ab, wo die geplante neue Feuerwache errichtet werden könne. Die erneute Prüfung eines Alternativ-Standortes am Pasinger Heuweg laufe. Sobald diese Frage geklärt sei, könne es an die Detailplanung gehen. Das Referat hoffe, dem Stadtrat bis Anfang 2024 entsprechende Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können.



Den Usus-Mitgliedern dauert das alles inzwischen viel zu lange. „Was uns verärgert, ist, dass die aktuell laufenden Grundstücksprüfungen die Planungen zum x-ten Mal verzögern“, sagte Gerhardt-Wolf. Mit Unterstützung der Bürgerversammlung fordert die Initiative, den Realschul-Neubau sowie die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-Straße ins vierte Schulbauprogramm vorzuziehen.

Das ist laut Haas jedoch nicht möglich: „Neue Projekte werden grundsätzlich auch in einem neuen Programm gebündelt und finanziert. Nachträgliche Aufnahmen in alte Programme sind grundsätzlich nicht vorgesehen und brächten auch keinen zeitlichen Vorteil.“ Aufgrund der vorhandenen Bedarfe verfolge das RBS zudem selbst das Ziel, „die Maßnahme mit hoher Priorität voranzubringen“, betont der Referats-Sprecher.

