Steigende Belastung durch S-Bahnhof und Von-Kahr-Straße: BA beantragt Nachrüstung

Von: Ursula Löschau

Thomas Heckler und Daniela Brenken fordern besseren Schutz vor dem Lärm von Straße und Bahn. © Ursula Löschau

Der Lärm an der Von-Kahr-Straße und an der S-Bahnstrecke in Untermenzing nehme immer mehr Überhand. Wie der BA und die Bahn reagieren...

Untermenzing ‒ Daniela Brenken kann den Teil ihres Gartens, der auf der Seite der Von-Kahr-Straße und des S-Bahnhofs Untermenzing liegt, nicht mehr entspannt nutzen. „Es wird immer lauter dort“, sagt sie. Auch ihre Nachbarn Brigitte und Thomas Heckler haben genug: „Der Verkehrslärm wird insgesamt immer schlimmer“, betonen sie.

Zusammen mit weiteren Bahn-Anliegern vom Schneider-Ulrich-Weg baten sie deshalb jetzt den BA Allach-Untermenzing, sich für mehr Lärmschutz einzusetzen. Der hat sich in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CSU einstimmig hinter die Bürger gestellt.

Lärmschutz vor S-Bahn und Hauptstraße: Lücke in Schallschutzwand

Zum Handeln aufgefordert sind voraussichtlich sowohl die Stadt als auch die Bahn: Im Bereich der Fahrradständer für den S-Bahnhof auf Höhe des Schneider-Ulrich-Wegs hat die Lärmschutzwand entlang der Von-Kahr-Straße ein etwa 25 Meter langes Loch. Das soll nun bestmöglich geschlossen werden.

So sei es den Anwohnern beim Bau des 2005 eröffneten Haltepunkts der S-Bahnlinie 2 zugesichert worden, schreibt der BA in seiner Antragsbegründung. Heckler bekräftigt: „Uns wurde eine Schallschutzwand versprochen. Die hilft aber nicht viel, denn ausgerechnet hier fehlt ein Stück.“



Hinter den Radlständern fehlt zwischen der Treppe zur Von-Kahr-Straße und dem S-Bahnhof ein Stück Schallschutzwand. © Ursula Löschau

Lärmschutz vor S-Bahn und Hauptstraße: Sofortmaßnahmen gefordert

Unzureichend ist nach seiner Erfahrung auch der bestehende Lärmschutz, insbesondere die Schallschutzwand auf der Westseite des Bahnsteigs. „Die ist mindestens einen Meter zu niedrig. Sie gehört auf das Niveau der Lärmschutzwand auf der Ostseite erhöht“, erklärt der Bürger. Auch diese Forderung hat der BA jetzt einstimmig aufgegriffen und beschlossen.



Als Sofortmaßnahme drängen Anwohner und BA darauf, dass die Lautsprecher auf dem Bahnsteig so ausgerichtet werden, dass sie in erster Linie die Fahrgäste beschallen. „Es muss doch wirklich nicht sein, dass auch wir Anwohner die gesamten Durchsagen in voller Lautstärke hören“, klagt Brenken. Ihr graut jetzt schon vor dem Herbst und Winter, wenn das Laub der Bäume und Sträucher an der Von-Kahr-Straße und im Bahnhofs-Umgriff fehlt. „Die Blätter dämmen etwas den Schall. Ohne ist es noch schlimmer.“



Auf Hallo-Anfrage bei der Bahn kam bis Redaktionsschluss keine Antwort.

