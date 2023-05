München: Elternbeiräte kritisieren unüberlegte Planung am Schulcampus in Freiham

Von: Sebastian Fuchs

Die Zufahrten in die Tiefgaragen des Stadtteilzentrums (rechts) werden sich auch an der Hildegard-Hamm-Brücher-Straße und damit direkt am Bildungscampus (links) befinden. Die Elternbeiräte um Stefanie Schmid (links) und Christine König kritisieren das scharf. © Andreas Schwarzbauer

Dar Bau des neuen Stadtteilzentrums in Freiham soll im Sommer 2024 fertig sein. Elternbeiräte kritisieren die aktuellen Planungen und befürchten extremen Verkehr.

München / Freiham ‒ Als „idiotisch“ und „unüberlegt“ bezeichnet Elternbeirätin Christine König die Planungen für das Freihamer Stadtteilzentrum. Der Gebäudekomplex mit Supermärkten, Läden, Restaurants und Büros befindet sich direkt neben dem Bildungscampus.

Dazwischen verläuft die schmale Hildegard-Hamm-Brücher-Straße, auf der ‒ abgesehen von Baufahrzeugen ‒ derzeit kein nennenswerter Verkehr unterwegs ist. Doch das wird sich ändern, befürchtet König.

Elternbeiräte schlagen Alarm: „hatten erwartet, dass die Situation für unsere Kinder besser und nicht noch gefährlicher wird“

Denn in der Sackgasse sind zwei Zufahrten zu Tiefgaragen des Stadtteilzentrums vorgesehen. „Das wird zu extremem An- und Abfahrtsverkehr führen ‒ und das nicht nur durch Besucher des Einkaufszentrums, sondern auch durch den Lieferverkehr“, sagt sie. Hinzu kämen die Bewohner der 470 Wohnungen sowie die Nutzer der 16.000 Quadratmeter Bürofläche.

Die Elternbeiräte sämtlicher Schulen dort schlagen nun Alarm. Bei einer Ortsbegehung wegen der Einrichtung von Kurzparkzonen (siehe Kasten) waren die Einfahrten zufällig aufgefallen. „Für uns und unsere Kinder ist diese Situation untragbar. Wir hatten erwartet, dass, wenn die Baustellen weniger werden, die Situation für unsere Kinder besser und nicht noch gefährlicher wird“, sagt Elternbeirätin Stefanie Schmid.

Sie und ihre Kollegen fordern daher, dass sich die Stadt etwas überlegt. „Es gibt bisher kein Sicherheitskonzept. Ich habe den Eindruck, dass sich die Stadt dazu noch nicht viele Gedanken gemacht hat“, sagt König. Das müsse nun schnellstmöglich passieren, denn der Bau soll im Sommer 2024 fertig sein.

Unüberlegte Planung am Schulcampus in Freiham: Eltern schlagen Alternative vor

Ein Problem ist aus Sicht der Eltern, dass das Stadtteilzentrum nicht von der Bodenseestraße erschlossen wird. Autos müssten stattdessen den Bildungscampus einmal umrunden, um zu den Tiefgaragen zu gelangen. Dadurch werde der Verkehr in der gesamten Schulumgebung zunehmen.

Ein Vorschlag der Eltern ist daher der Durchstich der Hamm-Brücher-Straße zu der Hauptverkehrsachse. Allerdings soll die Straße dann auf Höhe der Campusmitte unterbrochen werden, um Durchgangsverkehr zu verhindern, schlägt König vor.

Alternativ müsste es zwei Fußgängerquerungen über die Hamm-Brücher-Straße geben: einen an der Einmündung in die Helmut-Schmidt-Allee und einen auf Höhe der Campusmitte. Denn: „Die Schüler werden nach Schulschluss oder in den Pausen in das Einkaufszentrum strömen“, meint Schmid.

Außerdem soll ein Gitter am Rand des Gehwegs für mehr Sicherheit sorgen. „Wir hoffen, dass man in diesem Stadium noch auf den Verkehrsfluss Einfluss nehmen kann, damit Gefahrenstellen entschärft werden können“, schreiben die Elternbeiräte an den örtlichen Bezirksausschuss. Das Gremium hat das Anliegen einstimmig an die Verwaltung weitergegeben.

Planung am Schulcampus in Freiham: Stadt prüft Zebrastreifen als Alternative

Das Mobilitätsreferat (MOR) teilt mit, dass die Schulwegsicherheit am Bildungscampus höchste Priorität genieße. Es hält aber eine Anbindung des Stadtteilzentrums über die Bodenseestraße nicht für sinnvoll. Viele Schüler, die mit dem Bus oder der S-Bahn kämen, würden dort am Einkaufszentrum vorbeilaufen, sodass sich das Problem nur verlagern würde.

Stattdessen prüft die Stadt Zebrastreifen über die Helmut-Schmidt-Allee und die Hamm-Brücher-Straße. Zudem sollen Lieferanten ihre Waren nicht rund um den Unterrichtsbeginn oder das Ende anliefen. Das MOR erklärt: „Diese zeitliche Beschränkung für den Lieferverkehr wird auch an anderen Schulstandorten in München angewandt und funktioniert in der täglichen Praxis sehr gut.“

