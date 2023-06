Zahlreiche Einsätze und gestrichene Flüge: Die Unwetter-Bilanz für München und Umland

Von: Sebastian Fuchs

München hat die schweren Gewitter bislang ohne schwere Vorfälle überstanden. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Während die schweren Unwetter in weiten Teilen Deutschlands große Schäden verursacht haben, sind in Bayern bislang keine schweren Vorfälle bekannt.

München ‒ Bayern hat die schweren Unwetter, die in weiten Teilen Deutschlands zu Schäden durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume geführt haben, bislang relativ glimpflich überstanden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe es zwar viele Einsätze gegeben, besonders schwerwiegende Vorfälle seien aber nicht dabei gewesen, so die Polizeipräsidien.

DWD warnt vor Gewitter in München ‒ es drohen Starkregen, Orkanböen und großer Hagel

Unwetter-Bilanz: Zahlreiche Einsätze und gestrichene Flüge in München

In München war der S-Bahn-Verkehr über Nacht gestört. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet hatten die Gewitter außerdem größere Auswirkungen auf den Flugverkehr der Landeshauptstadt. Zahlreiche Flüge, die in München landen sollten, mussten umgeleitet werden.

Ein Flughafensprecher sprach am Morgen von etwa 20 Flügen, die zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 2:00 Uhr nicht landen konnten. Diese wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen.

