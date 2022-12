Unwetter und Glatteis in München: DWD-Warnung vor Eis-Regen statt Schnee ‒ Einschränkungen im Verkehr erwartet

Von: Jonas Hönle

Der DWD warnt vor Unwetter, Glatteis und Eis-Regen statt Schnee in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Gefrierender Regen statt Schnee, Unwetter und Glatteis: Der DWD warnt in München vor massiven Einschränkungen im Straßen- und Bahn-Verkehr und bei der Strom-Infrastruktur.

München ‒ Die Temperaturen in München und im Landkreis sinken aktuell weit unter den Gefrierpunkt und der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt vorab eine Warnung vor Unwetter und Glatteis für die nächsten Tage aus.

DWD-Warnung in München vor Unwetter mit Eis-Regen statt Schnee und Glatteis

Demnach ziehen in der Nacht zu Mittwoch Niederschläge aus Südwesten auf. Diese fallen zuerst noch als Schnee, können aber rasch in gefrierenden Regen übergehen. Dieser Eis-Regen kann teils über viele Stunden hinweg anhalten.

Zudem müsse in München und im Landkreis vermehrt mit Glatteis gerechnet werden. Laut DWD sind in der Folge massive Einschränkungen im Straßen- und Bahn-Verkehr zu erwarten.

Einschränkungen auf den Straßen, im Bahn-Verkehr und bei Strom-Infrastruktur erwartet

Auch kann es zu Schäden an der Infrastruktur, wie zum Beispiel an Strom-Masten und -Leitungen, kommen. In Wäldern bestehe Gefahr von Eisbruch.

Die DWD-Warnung vor dem Unwetter und Glatteis gilt bis voraussichtlich bis Donnerstag. Durch den gefrierenden Regen und Eisbruch bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Gefahr durch Unwetter und Glatteis - DWD-Warnung in München und Landkreis bis Donnerstag

Daher gibt der Wetterdienst Handlungsempfehlungen aus:

Aufenthalt im Freien und Fahrten unbedingt vermeiden.

Auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen.

Auf Netzausfälle vorbereiten (z.B. Strom, Mobilfunk).

Sie Entwicklung der Gefährdungslage in Radio, Fernsehen, Internet etc. verfolgen.

Aufforderungen der Katastrophenschutz-/Zivilschutzbehörden folgen.

