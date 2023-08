Unwetter-Bilanz für München & Bayern: Hagel, Überschwemmungen und einstürzendes Bierzelt

Von: Marco Litzlbauer

Blitze zucken über der bayerischen Landeshauptstadt München. © Peter Kneffel/dpa

Erneut gab es in Bayern am Samstag ein Unwetter mit Sturm und Hagel. Wie ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus zeigt, kam München noch eher glimpflich davon...

München - Ein Unwetter mit Hagel und Orkanböen hat am Samstag, 26. August, im südbayrischen Raum teilweise eine Schneise der Verwüstung gezogen. Für den Regierungsbezirk Oberbayern hatte der DWD dann auch die höchste von vier Warnstufen ausgesprochen: Es drohten extreme Gewitter, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Mit Eintreffen der Unwetterwarnung wurde das Personal der Integrierten Leitstelle in München massiv aufgestockt. Diese Maßnahme hat sich nach Angaben der Münchner Feuerwehr als „sehr umsichtig“ erwiesen. Zumal über 100 Anrufe in der Münchner Leistelle aus Augsburg einliefen und dort aufgenommen, priorisiert und weitergeleitet werden mussten

Unwetter-Einsätze: Münchner Fußgängerunterführung an S-Bahnhof unter Wasser

In München selbst kam es nach einer ersten Bilanz der Münchner Feuerwehr zu 25 unwetterbedingten Einsätzen. Vorwiegend handelte es sich dabei um abgebrochene Äste und überschwemmte Fahrbahnen und Gehwege.

Am S-Bahnhof Daglfing stand die Fußgängerunterführung zum Bahnsteig unter Wasser. Unvernünftiger Weise überquerten hier einige Fahrgäste die Gleise, um trockenen Fußes an ihr Ziel zu gelangen.

Kissing bei Augsburg: Bierzelt wird umgeweht und verletzt zwölf Menschen

Tatsächlich hat es wie bereits angesprochen Teile Schwabens deutlich schlimmer erwischt. Im bayerischen Kissing bei Augsburg warf der Sturm sogar ein Bierzelt um. Laut ersten Informationen der Polizei wurden dabei zwölf Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer.

Als das Unwetter aufzog, waren sie mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten - dabei wurden sie verletzt. Entgegen erster Meldungen blieben 20 weitere Aufbauhelfer unverletzt.

Laut Nachrichtenagentur dpa berichtete das Polizeipräsidium Schwaben Nord zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume.

Durch Hagel seien aber auch Dachfenster beschädigt worden. In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände.

