Valentin-Karlstadt-Musäum: Was ist dran an Umzugsplänen ins Forum Humor?

Von: Marie-Julie Hlawica

Teilen

Das an der Zenettistraße geplante Forum Humor in der sanierten Viehmarktbank ist nur einer von mehreren Standorten, der gerade mit dem Valentin-Karlstadt-Musäum in Verbindung gebracht wird. © Visualisierung: LRO Architekten

Das Valentin-Karlstadt-Musäum konnte in das Forum Humor umziehen, diesen Vorschlag hat Kabarettist Gerhard Polt vorgestellt. Was die Musäums-Chefin dazu sagt:

München ‒ Viele reden über, aber offensichtlich keiner mit Sabine Rinberger, Chefin des aus Platz- und Brandschutzgründen von der Schließung bedrohten Valentin-Karlstadt-Musäums am Isartor. Dass zum Beispiel die ehemalige Viehmarktbank im Schlachthofviertel künftig nicht nur das „Forum für Humor und komische Kunst“ beherbergen soll, sondern vielleicht bald auch ihr Haus, hat sie nur aus der Zeitung erfahren.

Sabine Rinberger, Chefin des Valentin-Karlstadt-Musäums. © Marie-Julie Hlawica

Die Idee der Zusammenlegung kommt von Bayerns wohl bekanntestem Kabarettisten Gerhard Polt, der schon länger eine feste Bleibe für sein geplantes Humor-Forum sucht und nun auch das Musäum mit unters zukünftige Dach nehmen würde. Er hat sich deshalb mit seiner Bitte sogar direkt an den Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und den Kulturreferenten Anton Biebl gewandt, bestätigt auf Nachfrage Reinhard Wittmann, Vorstand des 2017 gegründeten Vereins, dem Polt ebenso vorsitzt.

Gerhard Polt © dpa/Kneffel

Neue Räume für Valentin-Karlstadt-Musäum: Konkrete Pläne

Der Vorschlag, beide Häuser zu vereinen, ist sehr konkret: Die seit Jahren leer stehende alte Viehmarktbank im Schlachthof soll saniert und genutzt werden. Die 14-seitige Visualisierung, die die Stuttgarter Architekten LRO im Auftrag der Georg Reisch GmbH für das „Forum“ gezeichnet haben, sieht vor, die 1. Etage mit rund 600 Quadratmetern für eine Dauerausstellung über Karl Valentin und Liesl Karlstadt, sowie Wechselausstellungen zu Person und Werk zu überlassen.

Auch ein Konzept (der Entwurf des Forums liegt Hallo vor) gibt es bereits. Doch ruhen die Pläne der Reisch GmbH, die mit dem Neubau des Volkstheaters viel Lob bekam: Die Stadt als Eigentümer muss erst entscheiden, wie das historische Markt-Gebäude an der Zenettistraße genutzt werden soll.

Wie Polt und Wittmann befürwortet auch Alfons Schweiggert, Vorstand der mit dem Musäum nicht verknüpften „Valentin-Karlstadt-Gesellschaft“, die Idee, den großen Münchner Künstler im Schlachthof in einem einzigartigen Humor-Museum zu würdigen. „Die Bündelung der Kosten, die größeren Ausstellungsflächen, wechselnde Ausstellungen und die Kombination in- und ausländischer Projekte sprächen dafür. Es gäbe wichtige Synergieeffekte: Die gemeinsame Nutzung von Saal und Bühne, ein Buch- oder Museumsladen, Gastronomie und mehr Ausstellungsfläche“, zählt er die Vorteile eines Musäums-Umzuges auf.

Neue Räume für Valentin-Karlstadt-Musäum: BA bringt Unionsbräu in Haidhausen ins Spiel

Doch nicht nur Schweiggert, Wittmann oder Polt würden das Musäum gerne unter ihre Fittiche nehmen. So bekundet sogar der BA Haidhausen Interesse, könnte sich die Sammlung des legendären Münchner Grantlers in den Räumen des Unionsbräu an der Einsteinstraße vorstellen.

Einzig Sabine Rinberger, die das Karlstadt-Valentin-Kleinod am Isartor seit 19 Jahren leitet, fragt niemand. Vielleicht auch deshalb hält sie unbeirrt an ihrem Standort fest: „Unser Haus ist seit 1959 ein funktionierendes Museum mit ikonischem Gesamtkonzept und Alleinstellungsmerkmal. Wir arbeiten daran, hierzubleiben und sicher finden wir eine Lösung.“

Auch wenn bei der erneuten Brandbeschau aus feuerpolizeilicher Sicht wieder „ganz genau hingesehen“ worden sei, so sei man dem Musäum gewogen: „Wir erfüllen die Forderungen, hängen jetzt überall Fluchtweginformationen auf. Alle Mitarbeiter bekommen Feuerlösch-Schulungen, eine Brandwache ist angedacht.“ Die Idee, zwei Aufzüge an die Innenseite des Isartors zu bauen, um das Haus barrierefrei zu erschließen und Ausstellungsfläche zu gewinnen, werde überarbeitet.

Neue Räume für Valentin-Karlstadt-Musäum: „Ich werde dauernd verheiratet, ohne dass man mich fragt.“

Die neue Vorlage solle spätestens im September in den Stadtrat gehen. Davon, das Haus mit seinem Turmstüberl einfach in ein anderes Gebäude zu transferieren, hält sie nichts: „Hier werden über meinen Kopf Dinge in den Raum gestellt, von denen ich nichts weiß. Ich werde dauernd verheiratet, ohne dass man mich fragt. “



Oberbürgermeister Dieter Reiter erläutert auf Hallo-Anfrage: „Gerhard Polt und die Valentin-Karlstadt-Gesellschaft haben sich fast zeitgleich zu den Themen Valentin-Karlstadt-Musäum und Forum Humor in der Viehhofbank an mich gewandt. Das Kulturreferat hat von mir den Auftrag bekommen, sich die Ideen mal anzuschauen und eine Einschätzung abzugeben. Dann sehen wir weiter. Klar ist aber in jedem Fall, dass es derzeit nicht so ist, dass das Valentin-Karlstadt-Musäum am derzeitigen Standort akut von einer Schließung wegen Brandschutzbestimmungen bedroht ist.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.