Stadt München zögert bei Anmietung des neuen Veranstaltungssaals in Lochhausen ‒ BA sieht dringenden Bedarf

Von: Andreas Schwarzbauer

Neben Wohnungen entsteht an der Giggenbacherstraße in München auch ein Veranstaltungsraum. © andy

Die evangelische Kirche baut einen neuen Multifunktionssaal in Lochhausen und bietet an, diesen an die Stadt München zu vermieten. Der örtliche BA sieht Bedarf.

Lochhausen ‒ Für einen Veranstaltungssaal setzen sich die Lochhausener schon lange ein. Nun bietet sich die Chance darauf, doch die Stadt will diese scheinbar verstreichen lassen.

Die evangelische Kirche baut an der Giggenbacherstraße neu. Im Zuge dessen entsteht ein 90 Quadratmeter großer Raum, der auch für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen würde. „Wir sind eine kleine Gemeinde mit rund 600 Mitgliedern und feiern nur einmal im Monat einen Gottesdienst“, sagt Pfarrerin Sarah Fischer-Röhrl.

Neuer Veranstaltungssaal in Lochhausen: Stadt München verweist auf Angebote im Stadtbezirk

Deshalb würde die Kirche den Saal an die Stadt vermieten. Diese winkt ab und verweist auf zahlreiche Angebote im Stadtbezirk, wie das Ubo 9 oder den Bürgersaal am Westkreuz. Der örtliche Bezirksausschuss kann dies nicht nachvollziehen. Es bestehe dringender Bedarf.

„So fehlen Räume für Vereinsveranstaltungen, Jugendarbeit, Betreuung von Kindern und andere soziale Angebote sowie Versammlungen“, heißt es in einem interfraktionellen Antrag. Darin fordert das Gremium die Stadt auf, alle potenziellen Interessenten mit dem Bauherren an einen Tisch zu bringen, um den Bedarf zu ermitteln.

Das Kommunalreferat soll dann ein Nutzungskonzept mit Finanzierung erarbeiten und es dem Stadtrat sowie dem BA noch im, Herbst vorlegen.

Einsatz für Veranstaltungssaal: Vereine in Lochhausen melden Bedarf an

Unterstützung erhalten die Viertelpolitiker von den hiesigen Vereinen. Der SV Lochhausen habe seinen Bedarf schon angemeldet. „Wir würden den Raum für Mitgliederversammlungen, Schulungen der Übungsleiter oder Sitzungen verwenden“, teilt der Vorsitzende Alexander Lyssoudis mit.

Auch der historische Verein hält den Raum für extrem wichtig. Er müsse seine monatlichen Treffen derzeit privat veranstalten, sagt die Vorsitzende Barbara Kuhn. Der katholische Pfarrsaal reiche nicht aus. Und: „Veranstaltungsräume in Neuaubing, Aubing, Westkreuz oder gar Freiham sind für Langwieder und Lochhauser einfach zu weit entfernt, um angenommen zu werden.“

Neuer Veranstaltungssaal in Lochhausen: BA fordert Anmietung und erhält Unterstützung

Robert Feierlein von der Bürgervereinigung ist ebenfalls dieser Meinung: „Es macht null Sinn, wenn 100 Leute von Lochhausen nach Freiham fahren müssen, um sich zu versammeln. “

Das sieht auch Andreas Albrecht vom Fassl-Club so. Er und seine Mitstreiter treffen sich derzeit in der Deutschen Eiche und sind damit zufrieden. Aber: Möglichkeiten, um beispielsweise ein Kinderkino zu organisieren, seien rar.

