Verdi-Warnstreiks in München: An diesem Tag könnte die Kita geschlossen bleiben

Vor dritter Verhandlungsrunde

Verdi ruft wieder zu Streiks von Kita-Mitarbeitern auf vor der dritten Verhandlungsrunde nächste Woche.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Mitarbeiter Sozial- und Erziehungsdienstes zum Streik auf. Welche Folgen dieser hat und wann die Arbeiter auf die Straße gehen...

Vor der dritten Verhandlungsrunde zu Beginn der kommenden Woche ruft die Gewerkschaft Verdi nochmal alle Arbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem Warnstreik auf. Dieser soll am 12.Mai stattfinden.

Verdi-Warnstreiks in München: Welche Folgen der Streik hat

Die Kundgebung in München findet am 12.Mai um 11.15 Uhr auf dem Marienplatz statt. Dort wird die Verhandlungsführerin und stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Christine Behle, sprechen.

Zum Streik aufgefordert werden unter anderem Erzieherinnen und Erzieher der Münchner Kinderbetreuungseinrichtungen aus Stadt und Umland - damit könnten also einige Kitas in München Stadt und Landkreis am 12.Mai geschlossen haben.

Ferner werden Arbeiter der sozialen Dienste in München sowie deren Azubis, der Kreisjugendring München-Stadt, die Mitarbeiter der Pfennigparade in Unterföhring und der Verein für sozialpädagogische Aufgaben zum Streik aufgerufen.

Verdi-Geschäftsführer in München, Heinrich Birner, fordert mit den Streiks ein „annehmbares Angebot“ von den Arbeitgebern. Für ihn stehen dabei unter anderem Entlastung der Arbeitnehmer, bessere Arbeitsbedingungen im Fokus.

verdi/kw

