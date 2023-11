Verdi-Warnstreik an Kliniken in München ‒ Beschäftigte im Gesundheitswesen legen am Donnerstag die Arbeit nieder

Am Donnerstag kommt es in München zum Verdi-Warnstreiks an den Unikliniken. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Verdi ruft die Beschäftigten der Unikliniken in München am Donnerstag zum Warnstreik auf. An einer Klinik sollen sie auch am Freitag die Arbeit niederlegen.

München ‒ Im Tarifkonflikt mit den Ländern ruft die Gewerkschaft Verdi bundesweit die Beschäftigten im Gesundheitswesen zum Warnstreik auf. In München soll am Donnerstag an den Unikliniken die Arbeit niedergelegt werden.

„Geht es nach der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, sollen die Beschäftigten von der Gehaltsentwicklung in kommunalen Einrichtungen abgekoppelt werden. Das lassen sie sich die Beschäftigten in den Unikliniken nicht gefallen“, sagte Gewerkschaftssekretär Tony Guerra.

Verdi ruft Unikliniken in München am Donnerstag zum Streik auf

Verdi ruft die Beschäftigten folgender Kliniken am Donnerstag, 23. November 2023 zum Streik auf:

Klinikum der Universität (LMU Klinikum)

Klinikum rechts der Isar

Deutsches Herzzentrum.

Die Beschäftigten des Klinikums der Universität (LMU Klinikum) werden zusätzlich auch noch am Freitag, 24. November 2023 zum Streik aufgerufen.

In den Unikliniken ist für beide Warnstreiktage mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen. „Dass Operationen und Behandlungen verschoben werden müssen, liegt allein in der Verantwortung der Arbeitgeber, die in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt haben“, betonte Gewerkschaftssekretär Christian Reischl.

Die Notfallversorgung sei den Angaben nach jeweils über eine Notdienstvereinbarung abgesichert.

Notfallversorgung an Kliniken in München - Verdi fordert im Tarifstreit mit Ländern mehr Lohn

„Die vielfach geäußerte Wertschätzung für die Gesundheitsbeschäftigten muss sich auch im Lohn widerspiegeln“, kritisierte Agnes Hammer, Pflegefachkraft im Klinik rechts der Isar. „Insbesondere die unteren und mittleren Lohngruppen brauchen angesichts der Preisexplosion dringend mehr Geld. Das müssen die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde zugestehen, sonst sind weitere Arbeitsniederlegungen unvermeidlich.“

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Die Verhandlungen werden am 7. und 8. Dezember fortgesetzt.

