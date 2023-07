Munich Circle: So hilft ein Münchner Verein verletzten Iranischen Demonstranten

Teilen

Zaniar Tondro (v.l.) mit seiner Familie, den Zwillingen Mardin und Zhonan sowie Mutter Khadijeh Ahmadi, Schwester Zhina, Vater Hamzeh und „Munich Circle“-Vereinschef Farhid Habibi. © gu

Der Verein „Munich Circle“ bietet Hilfe für verletzte Iranische Demonstranten an. Warum der Verein gegründet wurde, wie er den Verletzten hilft:

München ‒ Der 18-jährige Iraner Zaniar Tondro und seine Familie sind dankbar und froh, noch zu leben und in München zu sein. Dass der schwer verletzte junge Mann aus Piranshar, einer Grenzstadt zwischen Iran und Irak, endlich angemessen medizinisch versorgt werden kann, verdankt er dem gemeinnützigen Verein „The Munich Circle“.



Erst im Oktober 2022 taten sich sieben Gründungsmitglieder – allesamt mit iranischen Wurzeln – zusammen, um aus ihrer freundschaftlichen Verbundenheit mehr zu machen, wie Farhid Habibi berichtet. Ähnlich wie seine Vereinskollegen lebt der Allacher seit seinem zwölften Lebensjahr in Deutschland. „Wir sind mehr Deutsche als Perser“, sagt er. „Aber die iranische Kultur geht uns nah und eine Verbesserung der Situation dort liegt uns am Herzen.“ Der Verein möchte daher Freiheits- und Menschenrechtsverletzungen im Iran sichtbar machen und sich für eine positive Veränderung der Lebensumstände der Menschen dort einsetzen.



Hilfe für Iranische Demonstranten: Bildung und Infos

Nach den Ereignissen im vergangenen Jahr, die zum Tod einer jungen Protestierenden geführt haben, begann der Verein zunächst mit politischer Bildung durch kulturelle Veranstaltungen, Polit-Talks und Informationsveranstaltungen. Mittlerweile setzen sich die Mitglieder in München auch für Geflüchtete ein – insbesondere für Gewaltopfer, die im Zuge der „Frau-­Leben-Freiheit-Bewegung“ am Auge verletzt wurden.



Zu diesen gehört auch Zaniar Tondro. Als er an Protesten gegen das Mullah-Regime teilnahm, traf ihn eine Kugel, die beim Eintreten in den Körper streute, gezielt im Gesicht und im Schulterbereich. Auf einem Auge sei er blind. Das andere habe nur noch 40 Prozent Sehkraft. Etliche Kugeln steckten immer noch in seinem Kopf, berichtet der junge Mann. Wie seine Familie hat er ein Trauma erlitten. Albträume plagen ihn, denn auch die Flucht aus seiner Heimat war alles andere als einfach. Vermeiden ließ sie sich nach Habibis Informationen nicht, denn die Repressalien in seiner Heimat gegen ihn und seine Angehörigen seien seit der Teilnahme an den Protesten und den durch die Verletzungen sichtbaren Beweise dafür lebensbedrohlich geworden.



Ein Polit-Talk von „The Munich Circle“ mit dem Augenexperten und Vereinsmitglied Dr. Amir-Mobarez Parasta auf einem Social-Media-Kanal war es, der die Arbeit des Vereins weit über die Münchner Grenzen hinaus bekannt machte und auch Betroffene erreichte. Seitdem bitten Menschen wie Zaniar Tondro, die in türkischen Flüchtlingslagern teils schwer verletzt festsitzen, die Münchner um Unterstützung.



Hilfe für Iranische Demonstranten: So hilft der Verein

„Wir können nicht allen helfen“, sagt Farhid Habibi. So werde vor allem sehr genau geprüft, ob humanitäre Gründe nach Paragraph 22 des deutschen Aufenthaltsgesetzes dafür sprächen. Im Fall des 18-Jährigen habe es keinen Zweifel gegeben. „The Munich Circle“ regelte für die Familie alle notwendigen bürokratischen Angelegenheiten und holte die Familie nach München.



Durch das Bekanntwerden seiner Geschichte will der junge Iraner auch dazu beitragen, eine Veränderung im Iran herbeizuführen. Erst einmal möchte er jedoch zur Ruhe kommen, Deutsch lernen und möglichst bald „einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten“.



Farhid Habibi ist stolz darauf, was „The Munich Circle“ in kurzer Zeit bereits erreicht hat. Als nächstes will sich der Verein um eine ebenfalls am Auge verletzte iranische Leistungssportlerin und deren Tochter kümmern. Bisher haben die Mitglieder alle Kosten aus eigener Tasche bezahlt. „Irgendwann geht das nicht mehr, und wir sind auf Unterstützung angewiesen, um noch mehr Menschen helfen zu können“, sagt Habibi.

Infos und Spenden Infos über die Projekte und Aktivitäten, Kontakt- und Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.themunichcircle.de.

G. Uelses

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.