Verein „Müllwende“ in München gegründet: Wie es um das Bürgerbegehren zur Gelben Tonne steht

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Der Münchner Verein „Müllwende“ kämpft für ein Bürgerbegehren zur Einführung der gelben Tonne. © Benedikt Strobach

Der neu gegründete Verein „Müllwende“ kämpft für die Einführung der gelben Tonne in München. So steht es aktuell um das Bürgerbegehren.

Moosach ‒ Was Angelika Greger (3. v. li.) an der Schochenbergstraße in Sendling-Westpark stört, nervt Ulrich Grasberger (4. v. li.) an der Naumburger und Hirschstraße in Moosach: Überfüllte Wertstoffinseln. Deren Zustand führen sie auf das in der Stadt geltende Bringsystem zurück.

Nun haben sie gemeinsam mit weiteren Mitstreitern, wie Andreas Ellmaier (5. v. li.) aus Obermenzing, den Verein „Müllwende“ gegründet. Derzeit werde dieser im Vereinsregister angemeldet, erklärt Grasberger.

+++ Bürgerinitiative bereitet Vereinsgründung vor: Gelbe Tonne, Abholung am Haushalt und neue Orte für Glasbehälter +++

Verein „Müllwende“ in München gegründet: So steht es um das Bürgerbegehren zur Gelben Tonne

Erklärtes Ziel: Die gelbe Tonne in der Stadt einführen. „Die Verantwortlichen in der Verwaltung koppeln sich uns gegenüber mittlerweile ab“, sagt der Moosacher. Der AWM etwa antworte auf Nachrichten nicht mehr, „weil aus ihrer Sicht alles gesagt sei“.

Der neugegründete Verein verfolgt ein Ziel: ein Bürgerbegehren zur Umstellung auf die gelbe Tonne und somit ein Hol- statt Bring-System. „Alle großen deutschen Kommunen machen das so. Die Glascontainer sollten dann nur noch dort stehen, wo Glas auch gekauft wird und aus Wohngebieten verschwinden“, fordert er.

Bis zum Start des Begehrens dauere es noch. „Wir brauchen dazu Unterstützung und eine gute Vernetzung. Diese Voraussetzungen werden Zeit brauchen“, erklärt Grasberger.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.