Ein Ja, das unter die Haut geht: Münchner Verein startet Tattoo-Kampagne zum Tag der Organspende

Von: Sebastian Fuchs

Zwei Halbkreise, die ein Ganzes ergeben: So sieht das „Opt.Ink“-Tattoo aus. Einige lesen darin auch die Buchstaben „O“ und „D“, die für „Organ Donor“ – also Organspender – stehen © Privat

Am 3. Juni ist Tag der Organspende. Der Verein „Junge Helden“ aus München startet eine Tattoo-Kampagne, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

München ‒ München Etwa 1200 Menschen in Bayern warten derzeit (Stand 31.12.2022) auf ein Ersatzorgan. Gespendet wurden im vergangenen Jahr im Freistaat gerade einmal 425 ‒ nicht nur aus medizinischen Gründen. Viele Angehörige wissen auch nicht, wie ihre Verstorbenen zur Spende stehen und lehnen eine Organentnahme ab. Das soll eine Kampagne jetzt ändern.

Münchner Verein startet Tattoo-Kampagne zum Tag der Organspende

Dafür hat der Münchner Verein „Junge Helden“ das „Opt.Ink“-Tattoo ins Leben gerufen. Wer will, kann sich ein Motiv, das von dem Tattoo-Künstler „Gara“ entworfen wurde, bei teilnehmenden Studios stechen lassen ‒ deutschlandweit. Es besteht aus einem Kreis und zwei Halbkreisen und ist, ohne Extrawünsche, sogar kostenlos.

„Unsere Kampagne soll das Thema Organspende in den Fokus rücken, als Gesprächsstoff dienen und dafür sorgen, dass die Entscheidung zur Spende Angehörigen und Freunden bekannt ist“, sagt Angela Ipach, Leiterin des Vereins mit Sitz an der Preysingstraße. Rechtlich bindend ist das Tattoo aber nicht ‒ anders als der Organspendeausweis.

Angela Ipach, Leiterin des Vereins „Junge Helden“ will mit der Kampagne das Thema Organspende in den Fokus rücken. © privat

Doch nicht alle, die zur Spende bereit wären, haben einen solchen. „Einer repräsentativen Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge sind 84 Prozent der Deutschen einer Organspende gegenüber positiv eingestellt. Dennoch spenden davon tatsächlich nur 0,001 Prozent“, betont Ipach.

Tattoo-Kampagne zum Thema Organspende: In München beteiligen sich aktuell zehn Studios

Ihr zufolge hätten 2022 doppelt so viele Organe entnommen werden können, wenn eine Einwilligung vorgelegen oder Angehörige vom Wunsch der Verstorbenen gewusst hätten.

In München beteiligen sich aktuell zehn Studios an der Kampagne. Das Atelier „Tattooine Sayagata“ von Florian Gessenauer an der Leopoldstraße 202 ist schon gut beschäftigt. Fünf „Opt.Ink“-Motive hat der 37-Jährige bereits gestochen, obwohl er offiziell erst im Juni startet.

„Ich habe einen Kunden, der derzeit auf eine Transplantation wartet, daher finde ich die Aktion super“, erklärt Gessenauer. „Schade ist nur, dass es rechtlich nicht zählt und am Ende doch die Angehörigen entscheiden, wenn kein Organspendeausweis vorhanden ist.“

Andrang im Tattoo-Studio „Hola Papaya“ in München riesig: „Walk-In-Tag“ am 10. Juni

Das erste teilnehmende Tattoo-Studio in der Stadt war das „Hola Papaya“ an der Buttermelcherstraße 19. „Ich finde es wichtig, dass man mit den Motiven etwas ausdrücken kann, daher biete ich auch Brustkrebs- und Diabetes-Tattoos an“, sagt Inhaberin Patricia Stumpp ‒ genannt Peshy ‒ und ergänzt: „Mit einem Statement auf der Haut erregt man viel mehr Gesprächsstoff als mit einem Ausweis, der nur im Portemonnaie liegt.“

Zusammen mit ihren Kollegen sticht sie heuer 100 „Opt.Ink“- Tattoos. Der Andrang ist so groß, dass ihr Studio für dieses Jahr bereits ausgebucht ist. Mit einer Ausnahme: Am Samstag, 10. Juni, bietet das „Hola Papaya“ einen „Walk-In-Tag“ an. „Da kann jeder spontan, ohne Termin, zu uns kommen und wir stechen das Tattoo.“

Kommentar: Doppelte Leidenschaft Ich habe einen Organspendeausweis schon seit 2011. Damals war ich im Jugendrotkreuz tätig und fand Medizin total spannend. Später habe ich dann Tattoos für mich entdeckt, weil man mit den Motiven ein klares Statement setzen kann. Als ich von der Kampagne der „Jungen Helden“ erfahren habe, war das der perfekte Zeitpunkt, meine zwei Leidenschaften zu verbinden. Ein neues Tattoo, mit dem man so viel bewegen kann. Meine Familie war von Anfang an in meine Entscheidung zur Organspende involviert. Patricia Stücher, Redaktion

Hallo München-Umfrage zum Organspende-Tattoo

Wir haben einige Münchner, die sich das Organspende-Tattoo stechen haben lassen, nach ihren Beweggründen gefragt:

Sheila Gabsteiger (22) aus Schwabing: „Seitdem ich 18 bin besitze ich einen Organspendeausweis. Für diesen – und das Tattoo – habe mich entschieden, weil es einfach viel zu wenige Leute gibt, die zur Spende bereit sind. Glücklicherweise habe ich aber in meinem Bekanntenkreis niemanden, der derzeit darauf angewiesen ist.“

Seit sie 18 ist besitzt Sheila Gabsteiger einen Organspendeausweis. © Privat

Carina Beckmann (31) aus Berg am Laim: „Ich finde das Motiv des ,Opt.Ink‘-Tattoos sehr schön und lasse es mir deswegen gut sichtbar auf meinen rechten Unterarm stechen. Nach meinem Tod brauche ich meine Organe nicht mehr. Darum kann ich mit diesen auch gerne etwas Gutes tun.“

Carina Beckmann findet das Motiv des „Opt.Ink“-Tattoos schön und will auch etwas Gutes tun. © privat

Denise Pick (27) aus Vaterstetten: „Ich würde alle meine Organe nach meinem Tod spenden. Das habe ich so auch schon mit meiner Mama besprochen. Das Organspende-Tattoo ist toll, weil man damit über so ein wichtiges Thema gut ins Gespräch kommt.“

Denise Pick würde alle ihre Organe nach ihrem Tod spenden. © privat

Patricia Stücher