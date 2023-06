Verein „Über den Tellerrand kochen München“ sucht eine Heimat

Von: Daniela Borsutzky

Lea Fellner, Gründungsmitglied von „Über den Tellerrand kochen München“, wünscht sich eine neue Heimat für den Verein. © privat

Der Verein „Über den Tellerrand kochen“ sucht eine neue Heimat in München. In den derzeitigen Räumen im Westend sind nicht einmal Zusammenkünfte der Ehrenamtlichen möglich.

Westend ‒ Gemeinsam essen verbindet ‒ diesem Motto folgt der Verein „Über den Tellerrand“, der Veranstaltungen organisiert, bei denen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen kochen.

Der Sitz des Münchner Ablegers, das „Schreibbüro“ wie es Gründungsmitglied Lea Fellner ausdrückt, liegt im Westend an der Guldeinstraße. Auch, weil dort nicht einmal Zusammenkünfte der Ehrenamtlichen möglich sind, sucht der Verein jetzt eigene Räume ‒ bestenfalls mit vorhandener Gemeinschaftsküche.

Verein „Über den Tellerrand kochen“ sucht Heimat in München: Bestenfalls mit Gemeinschaftsküche

Das Team organisiert Kochkurse, Picknicks, Kochtreffs und mehr, um Menschen über das Thema Essen zusammenzubringen. Außerdem betreibt der Verein eine Gastro Akademie um Geflüchteten den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Finanziert durch Crowdfunding wurden auch schon zwei interkulturelle Kochbücher herausgegeben. „Wir sind in den letzten Jahren sehr gewachsen. Es wäre schön, eine Heimat zu haben“, sagt Fellner. Die Vision: Ein sogenannter Kitchen-Hub ‒ ein multifunktionaler Küchen- und Gemeinschaftsraum, wie es ihn bereits beim Mutterverein in Berlin gibt.

Ein „Kitchen-Hub“ wie hier in Berlin - das wünscht sich auch der Münchner Ableger von „Über den Tellerrand“. © privat

Durchschnittlich zwei Events veranstaltet das Münchner Team pro Woche, darunter Yoga, Sprachcafés oder Infoabende. Das neueste Projekt sind die Frauen-Tandem-Treffs, die vor einem halben Jahr gestartet haben. Dabei unterstützt ein weiblicher Mentor beispielsweise beim Deutschlernen. Dder die Frauen besuchen gemeinsam Freizeitveranstaltungen. Und je einmal im Monat gibt es offene Koch-Treffs in der VHS am Max-Weber-Platz sowie im Bellevue di Monaco.

Verein „Über den Tellerrand kochen München“ sucht neue Räume

„Wir sind sehr gut vernetzt und haben viele Örtlichkeiten, die wir nutzen können“, sagt Fellner. Sollte der Verein eigene Räume finden, würde das nicht automatisch das Aus für Kooperationen bedeuten, versichert sie. „Aber es würde vieles einfacher machen, schon aus organisatorischen Gründen.“

Das vom Verein 2018 eröffnete kommerzielle „Café über den Tellerrand“ an der Einsteinstraße musste im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie-Nachwirkungen schließen. Der „Kitchen-Hub“ soll aber keinen kommerziellen Zweck erfüllen. Gesucht werden mindestens 60 Quadratmeter Nutzfläche mit WC beziehungsweise Waschraum, optimalerweise mit angeschlossenem Büro oder Lager.

„Es wäre schön, im Westend bleiben zu können. Aber wir sind nicht gebunden“, sagt Fellner. Auch für eine Zwischennutzung sei man offen. „Es kommt natürlich darauf an, wie lange wir bleiben dürften und was an Ausstattung vorhanden ist.“ Viele der bereits bestehenden Formate könnten in den Hub integriert werden, allen voran die Gastro Akademie. „Und die Menschen hätten einen Anlaufpunkt“, betont Fellner.

