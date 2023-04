Spektakuläre Verfolgungsjagd auf 16-jährigen Autodieb ‒ Teenager stahl Autoschlüssel aus Münchner Gaststätte

Von: Kristina Beck

Teilen

Ein Jugendlicher liefert sich mit der Polizei München eine Verfolgungsjagd, die vor dem Nußbaumpark abrupt beendet wird. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein 16-jähriger Intensivtäter ist der Polizei München fast direkt in die Hände gerast. Zuvor hatte der Jugendliche das Auto vor einer Gaststätte gestohlen.

München ‒ Der Vorfall liest sich wie ein Film-Drehbuch: Ein Autofahrer rast einer Polizei-Kontrolle davon ‒ über mehrere rote Ampeln, gegen die Fahrrichtung und teilweise über einen Gehweg. Die Verfolgung endet mit einem Sprung über die Motorhaube und einem Fluchtversuch durch den Nußbaumpark.

Montagnacht fiel der Polizeistreife in Sendling ein Pkw auf, der auf der Garmischer Straße ohne Licht unterwegs war. Kurz vor dem Trappentreutunnel wollte die Streife das Auto anhalten und kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens, sondern erhöhte die Geschwindigkeit und fuhr über die Trappentreustraße in die Landsberger Straße.

16-Jähriger flieht in München mit gestohlenem Auto vor Polizeikontrolle

Es wurden weitere Streifen zur Unterstützung angefordert. Der Flüchtende ignorierte auf dem Weg Richtung Innenstadt mehrere Rotlichter, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrbahn sowie zeitweise auf einem Gehweg, bevor er am Eingang des Nußbaumparks in der Nussbaumstraße/Ecke Mathildenstraße durch Poller gestoppt wurde.

+++ Hollywoodreife Polizei-Verfolgung in München ‒ Mann springt während Flucht aus fahrendem Auto +++

Unmittelbar nach Stillstand des Fahrzeugs wurde es durch nachfahrende Streifenwagen umstellt. Beim Öffnen der Fahrertür schlug der 16-Jährige diese gegen die Front eines Polizeifahrzeugs. Direkt sprang er aus dem Fahrzeug und versuchte, über die Motorhaube eines Streifenwagens in Richtung Nußbaumpark zu Fuß zu flüchten. Der Polizei gelange es, den Jugendlichen zu erwischen und festzunehmen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München. In dem Fahrzeug befanden sich nach Angaben der Polizei noch drei weitere männliche Personen im Alter von 14, 17 und 19 Jahren. Noch vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug kurz zuvor entwendet wurde. Alle vier Personen wurden auf die Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht.

Jugendlicher stiehlt Autoschlüssel aus Gaststätte im Südwesten Münchens

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 16-Jährige über den Hintereingang in eine Gaststätte in Forstenried eingebrochen, hat dort den Schlüssel des Toyota an sich genommen und ist anschließend losgefahren, um seine drei Bekannten abzuholen.

Nach polizeilicher Sachbearbeitung wurde der 19-jährige Mitfahrer entlassen. Die beiden minderjährigen Mitfahrer wurden den Eltern übergeben. Bei dem 16-Jährigen handelt es sich um einen jugendlichen Intensivtäter. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens gebracht. Gegen ihn besteht bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Sache.

Die Polizei hat das entwendete Fahrzeug als Beweismittel sichergestellt. Bei dem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen den 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einer Gaststätte und des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs von der Münchner Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei ermittelt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.