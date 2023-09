Verfolgungsjagd in München: Motorradfahrer flieht vor Polizei ‒ kein Führerschein

Von: Sebastian Fuchs

In München ist ein Motorradfahrer vor einer Polizeikontrolle geflohen. (Symbolbild) © gms

In München ist ein Motoradfahrer geflohen, als er von der Polizei kontrolliert werden sollte. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein.

München ‒ Am Sonntagabend war ein Motorradfahrer einer Polizei-Streife durch den starken Lärm den er verursachte aufgefallen. Die Beamten wollten den Mann, der auf einer Suzuki auf der Hohenzollernstraße unterwegs war, daher einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Verfolgungsjagd in München: Motoradfahrer flieht vor Polizeikontrolle

Der 27-Jährige war auf der Hohenzollernstraße stadtauswärts unterwegs. Um sich der Kontrolle zu entziehen bog er rechts in die Belgradstraße ab, beschleunigte und ergriff die Flucht. Die Polizisten machten sich mit Blaulicht an die Verfolgung. Auf seiner Flucht fuhr der Motorradfahrer unter anderem auf der falschen Fahrbahn in den Gegenverkehr und in der Herzogstraße auch auf dem Gehweg, berichtet die Polizei.

Dabei gefährdete er mehrere Passanten, die zur Seite springen mussten. Die Polizeibeamten verloren den Flüchtigen anschließend aus den Augen, als er in entgegengesetzter Richtung durch eine Einbahnstraße floh.

Flucht vor Polizei in München: 27-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Der 27-Jährige konnte aber letztendlich im Rahmen einer Fahndung doch angetroffen und kontrolliert werden. Wie die Polizei berichtet, stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Das Motorrad wurde abgeschleppt, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten.

Den 27-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Polizei sucht Zeugen Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

