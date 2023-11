Versuchte Vergewaltigung in München: Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täterbeschreibungen

Von: Sebastian Fuchs

Drucken Teilen

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 21-Jährigen in München sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 21-Jährige wurde auf dem Heimweg in München von ihr unbekannten Männern verbal und körperlich belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Schwabing ‒ Eine 21-jährige Münchnerin wurde am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg am Wedekindplatz von drei ihr unbekannten Personen angesprochen. Die drei Männer belästigten die Frau zunächst verbal als sie an ihnen vorbeiging, berichtet die Polizei.

Versuchte Vergewaltigung einer 21-Jährigen in München: Polizei sucht Zeugen

Im Anschluss folgten die Unbekannten der 21-Jährigen. Im Bereich der Ursulastraße/Feilitzschstraße, drückte einer der drei Männer die junge Frau laut Polizei gewaltsam an eine Hauswand. Er fasste ihr unter die Oberbekleidung und versuchte sie im Intimbereich zu berühren.

Die beiden anderen Männer standen in unmittelbarer Nähe, griffen aber nicht ein. Der 21-Jährigen gelang es schließlich sich zu befreien und die Flucht zu ergreifen. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss verständigte sie umgehend ihren Angehörigen, der sofort per Notruf die Polizei informierte.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Männern erbrachten keine Hinweise. Die Polizei sucht daher nach Zeugen.

Versuchte Vergewaltigung einer 21-Jährigen in München: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

Die tatverdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

Türkisches oder arabisches Aussehen

Alle trugen einen Bart

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 180-185 cm groß

Beschreibung des Haupttäters:

Drei-Tage-Bart

Normale, leicht muskulöse Statur

Glatze mit leicht nachgewachsenen dunklen Haaren

Schwarze Jacke der Marke Wellensteyn, dunkle Hose und weiße Schuhe

Großer Ohrstecker, mit einem Edelstein bestückt

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Wedekindplatzes, Feilitschstraße, Ursulastraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.