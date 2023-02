Jahrelang sexuell missbraucht ‒ Münchnerin zeigt Lebensgefährten wegen Vergewaltigung an

Von: Kristina Beck

Die Polizei München hat einen Mann festgenommen, der seine Frau über Jahre sexuell missbraucht haben soll. (Symbolbild) © Johannes Neudecker

Nach Jahren voller sexueller Übergriffe und Gewalt hat sich eine Frau aus München zur Wehr gesetzt und ihren Lebensgefährten wegen Vergewaltigung angezeigt.

Landkreis München ‒ Mehr als 143.000 Opfer von häuslicher Gewalt gab es in Deutschland 2021 ‒ 80 Prozent davon sind Frauen. Der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen sei ihr Zuhause: „Jede Stunde erleiden durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft“, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus, als sie im vergangenen November die jüngsten Zahlen zu Partnerschaftsgewalt in Deutschland vorstellte.

Auch in Unterhaching ist eine 55 Jahre alte Frau Opfer häuslicher Gewalt geworden, wogegen sie sich nun zur Wehr setzte. Am Donnerstagabend hat sie ihren sechs Jahre älteren Lebensgefährten bei der Polizeinspektion in Unterhaching angezeigt.

Jahrelang sexuell missbraucht ‒ Frau aus München zeigt Freund wegen Vergewaltigung an

Er soll ihr in der Nacht Schlafmittel verabreicht haben, um anschließend „sexuelle Handlungen an ihr auszuführen“, teilt die Polizei am Sonntag mit. „Eine Vielzahl ähnlicher Übergriffe sowie Körperverletzungen musste die 55-Jährige in den letzten Jahren ertragen.“ Die 55-Jährige wurde ärztlich versorgt und untersucht.

Der Mann wurde noch am selben Tag festgenommen. Die Beamten haben die Wohnung des Tatverdächtigen nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, die möglicherweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, als auch nach Speichermedien durchsucht.



Er soll sie unter Drogen gesetzt haben, um sie sexuell zu missbrauchen

Der 61-Jährige wurde ein Tag später dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er habe sich nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen und gefährliche Körperverletzungen zu verantworten, heißt es im Polizeibericht.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen sowohl zu den aktuellen als auch zu den früheren Taten werden durch das Kommissariat 22 (Körperverletzungsdelikte) fortgeführt.

Wo können Betroffene bei häuslicher Gewalt Hilfe bekommen?

Die Bundesregierung hat eine Liste an Anlaufstellen im Falle von häuslicher Gewalt zusammengestellt.

Polizei ‒ Polizei und Justiz in Deutschland sind verpflichtet, Betroffene häuslicher Gewalt zu schützen. Bei unmittelbarer Gefahr ist die Polizei über die kostenlose Notrufnummer 110 erreichbar.

‒ Polizei und Justiz in Deutschland sind verpflichtet, Betroffene häuslicher Gewalt zu schützen. Bei unmittelbarer Gefahr ist die Polizei über die kostenlose Notrufnummer 110 erreichbar. Hilfetelefone ‒ Viele scheuen zunächst den Gang zur Polizei oder in eine Beratungsstelle. Hilfetelefone oder -chats sind ein niedrigschwelliger erster Schritt, z. B. Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 08000/116016.

‒ Viele scheuen zunächst den Gang zur Polizei oder in eine Beratungsstelle. Hilfetelefone oder -chats sind ein niedrigschwelliger erster Schritt, z. B. Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 08000/116016. Beratungsstellen ‒ Es gibt zahlreiche Beratungseinrichtungen vor Ort, die betroffene Frauen oder ihr Umfeld beraten. Beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland können Sie nach Angeboten in Ihrer Umgebung suchen.

‒ Es gibt zahlreiche Beratungseinrichtungen vor Ort, die betroffene Frauen oder ihr Umfeld beraten. Beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland können Sie nach Angeboten in Ihrer Umgebung suchen. Frauenhäuser ‒ In Deutschland stehen gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern mehr als 350 Frauenhäuser sowie mehr als 100 Schutz- oder Zufluchtswohnungen mit mehr als 6000 Plätzen zur Verfügung. Bei der Frauenhauskoordinierung kann nach einer Einrichtung in Ihrer Umgebung gesucht werden.

In München können sich Opfer von häuslicher Gewalt an die Beratungsstelle Frauennotruf (089/763737) oder die Frauenhilfe (089/354830) wenden.

Was ist häusliche Gewalt? Unter häuslicher Gewalt ist jede Art körperlicher, seelischer oder sexueller Misshandlung zwischen Personen, die innerhalb einer bestehenden oder im Zusammenhang mit einer früheren häuslichen Gemeinschaft oder Beziehung verübt, versucht oder angedroht wird, zu verstehen. Sie ist gekennzeichnet durch das Ausüben von Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen. Häusliche Gewalt ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungsgrad oder kulturellem Hintergrund.

