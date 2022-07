„Tempo 30 heißt Tempo 30“ - BA 23 über den Sinn von Zusatzschildern an Verkehrszeichen

Von: Ursula Löschau

Im Allacher BA wurde diskutiert, ob ein Zusatz zum Tempolimit-Schild, wie hier der Zusatz „Schule“, wirklich Sinn ergibt. © Ursula Löschau

Im Allacher BA wurden Verkehrsschilder und ein möglicher Zusatz dazu heiß diskutiert. Die Meinungen waren deutlich gespalten und die Gemüter erhitzt.

Allach Zu einer kurzen aber heftigen Sinn-Debatte über Zusatzschilder an Tempo-30-­Verkehrszeichen kam es in der jüngsten Sitzung des Bezirks­ausschusses Allach-Untermenzing. Auslöser war ein Bürgerschreiben mit der dringenden Bitte, die 30er-Schilder an der Eversbuschstraße im Abschnitt zwischen der Von-Kahr- und der Allacher Straße mit dem Zusatz „Lärmschutz“ zu vesehen.

Ein Ansinnen, welches der Bürger offenbar nicht zum ersten Mal vorgebracht, bisher jedoch keinen Erfolg damit hatte. Dann die Überraschung: Dieter Galles vom Mobilitätsreferat ließ wissen, dass aktuelle Untersuchungen zu neuen Ergebnissen geführt hätten, auf deren Grundlage besagter Zusatz in diesem Abschnitt nun möglich sei.

Debatte über Verkehrsschilder: Diskussion über Zusatz zum Tempolimit-Schild

Henning Clewing (FDP) konnte er damit allerdings gar nicht begeistern. Im Gegenteil: „Tempo 30 heißt Tempo 30 – alles Andere ist reine Ablenkung“, lehnte der Zusatzschilder allgemein ab. Man müsse Tempolimits nicht erklären.



Galles hakte ein. Es sei durchaus schon vorgekommen, dass zum Beispiel der Zusatz „Schule“ von Verkehrsteilnehmern so interpretiert werde, dass das Limit nur zu Unterrichtszeiten gelte. Prompt gestand ein BA-Mitglied, darüber auch schon nachgedacht zu haben. Falk Lamkewitz (Grüne) warb für die Erklärschilder und betonte: „Zusätze wie ,Altenheim‘ oder ,Lärmschutz‘ steigern die Akzeptanz für Tempobeschränkungen.“

Doch Clewing blieb dabei: „Verkehrsschilder sind zum Befolgen da, nicht zum Nachdenken.“ BA-Chef Pascal Fuckerieder konnte sich bei der Debatte ein Schmunzeln nicht verkneifen. Er meinte zu dem Ganzen: „Das wirkungsvollste Zusatzschild ist immer noch ,Radarkontrolle‘.“

