Mit dem Rad in den Frühling: Fahrsicherheitstraining in München mit eindeutigem Schwerpunkt

Richard Kramschuster (li.) koordiniert das ADFC-Fahrsicherheitstraining. © ADFC München

Der ADFC München will Unfällen im Straßenverkehr mit Senioren entgegenwirken und bietet daher ein Radl-Fahrsicherheitstraining für ältere Personen an. Alle Infos dazu:

München ‒ Laut Polizei sind im vergangenen Jahr in München sechs Senioren bei Fahrradunfällen gestorben. Grund genug für die Ortsgruppe des ADFC, jetzt – da mit dem Frühling für viele auch wieder die Fahrrad-Saison beginnt – ein besonderes Augenmerk auf die älteren Radfahrer zu legen. Allgemein sind Senioren laut Polizeistatistik offensichtlich im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Im Jahr 2022 ereigneten sich in Stadt und Landkreis München insgesamt 20 585 Verkehrsunfälle. An 4054 waren Senioren beteiligt. Davon sind zwar nur 485 auf dem Fahrrad passiert, der Anteil von Senioren an Schwerverletzten bei Fahrradunfällen liegt allerdings bei 31,3 Prozent. Auch beim Blick auf Verkehrsunfälle mit Todesfolgen fällt auf, dass oftmals Senioren beteiligt sind. Im Vorjahr wurden bei 21 Verkehrsunfällen 22 Menschen getötet. Elf der getöteten Personen waren Senioren, sechs davon waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Verkehrssicherheit für Senioren: ADFC will helfen, Bewegungsabläufe wieder einzutrainieren

Im höheren Alter sei es notwendig, neu erlernte Bewegungsabläufe öfter zu üben, um sie zu verinnerlichen, sagt Richard Kramschuster, vom ADFC München. Deshalb bietet der Verein Kurse an, deren Inhalte speziell auf Senioren angepasst sind. Sie befassen sich mit den Themen Losfahren, Anhalten und Gleichgewicht wahren.

Der Leiter der Radfahrschule erklärt: „Genau diese Situationen führen bei älteren Menschen mit Pedelecs sehr häufig zu Stürzen. Deshalb gehen wir bei diesen Kursen auch auf die Probleme ein, die beim Umstieg auf ein Fahrrad mit Motorunterstützung entstehen können.“

Nähere Infos und Termine: https://muenchen.adfc.de/artikel/fahrsicherheitstraining-fuer-seniorinnen.

Moritz Volk

