Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in München ‒ Polizei ermittelt

Von: Benedikt Strobach

Am Wochenende kam es in Stadt und Landkreis München zu mehreren Verkehrsunfällen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Am Wochenende hat es mehrere Verkehrsunfälle in Stadt und Landkreis München gegeben. Personen wurden verletzt, teils schwer. Die Polizei ermittelt.

München-Schwabing/-Lehel/-Pasing/Gräfelfing/Aschheim ‒ Am Wochenende hat es an mehreren Stellen in Stadt und Landkreis München gekracht: Die Polizei meldete am Sonntag vier verschiedene Verkehrsunfälle. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, teils sogar schwer.

Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Bus schleift 15-Jährige in Schwabing mit ‒ Jugendliche schwer verletzt

Eine 15-Jährige wurde am Freitagnachmittag in der Schwabinger Herzogstraße von einem Linienbus der MVG (Linie 53) erfasst und mitgeschleift. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unklar sei laut den Ermittlern bisher, wie es zum Unfall gekommen ist. Die 15-Jährige sei laut Bericht auf dem Gehweg in der Herzogstraße gestanden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Autofahrerin stößt mit Polizeifahrzeug zusammen ‒ drei leicht Verletzte

Am Freitagabend krachte es dann in Gräfelfing. Eine 18-Jährige befuhr die Turmairstraße in Richtung Pasinger Straße. Dort war zur selben Zeit ein Einsatzfahrzeug der Polizei in nördliche Richtung unterwegs. Der Streifenwagen hatte laut Bericht seine Sondersignale, also das Blaulicht, aktiv. Die Einsatzkräfte waren auf den Weg nach Pasing, um einen Rettungsdienst im Einsatz zu unterstützen.

An der Kreuzung mit der Turmairstraße beabsichtigten die Beamten, diese geradeaus zu queren. Da die dortige Ampel ausgeschaltet war, galt dort für die Turmairstraße „Vorfahrt gewähren“. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der jungen Dame und den zwei Polizeibeamten. Alle drei Personen wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun zu dessen Hergang.

Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Autofahrer kracht in Lärmschutzwand bei Aschheim ‒ eine Person verletzt

Am frühen Samstagmorgen geriet ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der östlichen Umgehungsstraße in Aschheim ins Schleudern und prallte gegen eine Lärmschutzwand der Autobahn A 99. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Fahrer zunächst auf die Gegenspur. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Lärmschutzwand. Dadurch wurde das Auto gestoppt.

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden daraufhin zur Unfallstelle beordert. Der 23-Jährige wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde auch Blut entnommen, um zu klären, ob er möglicherweise alkoholisiert war oder unter Drogen stand.

Der 23-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen. Die Lärmschutzwand wird auch auf mögliche Schäden untersucht.

Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Auto und Pedelec stoßen in Pasing zusammen ‒ Eine Person verletzt

Am Samstagvormittag kam es in der Mitterfeldstraße in Pasing zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec. Der Pkw-Fahrer (54) wollte ein Feuerwehrfahrzeug, welches im Zuge eines Einsatzes dort stand, überholen. Dafür fuhr er mittig auf der Mitterfeldstraße. Zeitgleich kam ihm der 44-jährige Pedelec-Fahrer entgegen.

Beim Überholmanöver stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 44-Jährige wurde daraufhin auf das Dach des Autos geschleudert. Anschließend fiel er hinter dem Wagen auf die Straße. Der 54-Jährige Autofahrer kollidierte während des Unfalls auch mit dem Feuerwehrfahrzeug.

Der Pedelec-Fahrer erlitt mehrere Verletzungen, auch am Kopf. Er trug keinen Fahrradhelm. Er wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch das Tragen von Rad-Helmen Kopfverletzungen verhindert oder zumindest im Ausmaß verringert werden können. Sie appelliert, dass man sich „stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten“ habe und Rücksicht auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer nehmen solle.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle am Wochenende in München: E-Scooter kollidiert mit Auto im Lehel ‒ zwei Personen verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag prallten ein E-Scooter und ein Auto an der Kreuzung Maximilian- und Sternstraße im Lehel zusammen. Die 19-jährige Fahrerin des Rollers und ihr 21-jähriger Begleiter standen gemeinsam auf dem Gefährt. Sie wollten die Kreuzung auf der Maximilianstraße fahrend geradeaus überqueren. Zeitgleich näherte sich ein 66-jähriger Taxifahrer aus der Sternstraße kommend dem Bereich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachteten die E-Scooter-Fahrer eine rote Ampel an der Kreuzung. Der 66-Jährige versuchte noch, zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Die 19-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-Jährige bestand hingegen darauf, sich selbst um seine leichten Verletzungen zu kümmern.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die Einsatzkräfte weisen zudem darauf hin, dass „das Fahren zu Zweit stellt eine Ordnungswidrigkeit nach der Elektrokleinstfahrzeugverordnung“ darstelle. Dieser Verstoß wurde laut Polizei angezeigt.

