Verkehrschaos wegen Protest der „Letzten Generation“ in München: Klima-Kleber blockieren Straße am Stachus

Von: Sebastian Fuchs

Mehrere Klimaaktivisten haben sich am Freitag am Stachus in München festgeklebt. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Am Freitagmorgen haben sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Stachus festgeklebt und den Verkehr behindert. Die Münchner Polizei ist vor Ort.

München ‒ Wie die Polizei berichtet, haben sich mehrere Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Freitagmorgen gegen 7:45 Uhr am Stachus auf die Straße geklebt. „Aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung kommt es im Bereich Stachus zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen“, meldet die Polizei auf ihrem Twitter-Account.

Klima-Kleber verursachen Verkehrschaos am Stachus in München ‒ Polizei vor Ort

Wie die Abendzeitung (AZ) berichtet, habe ein Polizeisprecher bestätigt, dass die Beamten bereits vor Ort seien und die Maßnahmen zum Loslösen der Aktivisten begonnen hätten. Der Gesamte Bereich sei komplett gesperrt.

Durch die Demonstration komme es in beiden Fahrrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, berichtet die Polizei. Die „Letzte Generation“ hatte am Freitagmorgen bundesweit mehrere Aktionen angekündigt.

