Polizei meldet historischen Tiefstand ‒ So wenig Verkehrstote und Verkehrsunfälle gab es in München noch nie

Von: Jonas Hönle

Laut Verkehrsunfallstatistik der Polizei München kam es 2021 zu einem Tiefstand an Verkehrsunfällen und Verkehrstoten. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Noch nie gab es weniger Verkehrsunfälle auf Münchens Straßen. Die Polizei mahnt jedoch Radfahrer und Personen auf E-Scootern - besonders vor Alkohol-Fahrten.

Die Polizei München hat am Montag die Verkehrsunfallstatistik 2021 veröffentlicht. Demnach hat die Zahl der Verkehrsunfälle und Verkehrstoten in der bayerischen Landeshauptstadt einen neuen Tiefstand erreicht.

Dennoch betonte Polizeivizepräsident Michael Dibowski: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen bei einem Verkehrsunfall völlig unerwartet aus dem Leben gerissen werden. Hinter jedem Verkehrstoten steht daher auch immer ein tragisches Schicksal und ein schmerzlicher Verlust für die Angehörigen.“

Weniger Verkehrsunfälle und Verkehrstote in München - Tiefstand seit Beginn der Aufzeichnung

In München kamen letztes Jahr insgesamt 15 Menschen, darunter acht Senioren (ab 65 Jahre), durch Verkehrsunfälle ums Leben. Noch nie seit dem Beginn der Aufzeichnungen gab es weniger Verkehrstote auf Münchens Straßen.

Dennoch: „Das sind 15 Verkehrstote zu viel!“, erklärte Dibowski. Der deutliche Rückgang der Toten im Straßenverkehr sei zwar positiv, jedoch könnten noch mehr schwerwiegende Verkehrsunfälle vermieden werden.

Zum Beispiel war in fünf tödlichen Verkehrsunfällen die Geschwindigkeit die Unfallursache. Zudem kamen zwei Menschen durch Alkohol im Straßenverkehr ums Leben.

Ein Auto ist in Fürstenried gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten. Der 59-jährige Fahrer starb noch vor Ort.

Polizei veröffentlicht Verkehrsunfallbilanz 2021 - Weniger Verkehrsunfälle und Tote in München

Insgesamt ereigneten sich 44.456 Verkehrsunfälle in München, rund 1,1 % weniger als im Jahr 2020 und der niedrigste Stand seit über 40 Jahren. Vor allem die Zahl der Verkehrsunfälle mit Sach- und Personenschäden sind im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen.

Die Geschwindigkeitsunfälle haben von 2020 auf 2021 jedoch stark zugenommen – die Unfallquote ist um 25,9 Prozent gestiegen. Der Grund hierfür ist zum einen das häufige Übertreten von vorgegebenen Geschwindigkeitsrichtlinien. Eine weitere Ursache sind illegale Autorennen, die nach wie vor häufig vorkommen und ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen.

In München wurden 2021 insgesamt 6.649 Personen (teils auch schwer) verletzt. Die durch die Verkehrsunfälle in München entstandenen Sachschäden beliefen sich für das Jahr 2021 auf mehr als 70 Millionen Euro.

Weniger Verkehrsunfälle mit Radfahrern in München - Polizei ruft zum Helm-Tragen auf

Die Polizei nahm im vergangenen Jahr 2.975 Verkehrsunfälle (13,0 Prozent weniger als 2020) mit Radfahrern auf. Dabei wurden 2.658 Radler verletzt, davon 318 schwer.

Münchens Polizeivizepräsident betonte: „Unfälle mit Radfahrern sind immer gefährlich, denn Radfahrer haben keine Knautschzone. Bei Zusammenstößen und Stürzen kommt es daher schnell auch zu schweren Verletzungen. Meine Bitte daher: Schützen Sie sich, indem Sie freiwillig einen Helm tragen.“

Das Tragen von Fahrradhelmen ist zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, können bei Verkehrsunfällen aber vor Kopfverletzungen schützen oder zumindest verringern.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad wurde ein Mann und seine zweijährige Tochter verletzt.

Verkehrsunfälle mit E-Scootern in München haben sich 2021 verdreifacht - Polizei meldet über tausend Alkohol-Fahrten

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern hat sich im letzten Jahr jedoch mehr als verdreifacht. Die Polizei München nahm 319 Unfälle auf. Dabei wurden 269 Personen verletzt - 35 davon schwer.

Schwere Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall in der Altstadt.

Unklar bleibe jedoch, wie viele solcher Fälle gar nicht erst gemeldet werden. Über 1.300 Alkohol-Fahrten mit E-Scootern würden zeigen, dass einige nach wie vor zu sorglos mit dem E-Scooter unterwegs sind.

„Für die Nutzung eines E-Scooters benötigen Sie keinen Führerschein. Sie können Ihren Führerschein aber dennoch verlieren, wenn Sie betrunken mit einem E-Scooter unterwegs sind“, mahnt der Polizeivizepräsident. Für die elektrobetriebenen Kleinstfahrzeuge gelten dieselben Alkohol-Grenzen wie für Pkw.

Das positive Ergebnis der Verkehrsunfallbilanz in München soll auch in Zukunft weitergehen. Für mehr Sicherheit auf den Straßen soll auch gebündelt mit anderen Institutionen gearbeitet werden. So findet beispielsweise am Samstag, 07.05.2022, ein bayernweiter „Landestag der Verkehrssicherheit“ in München statt.

Zudem kündigte Dibowski den Beginn eines Probebetriebs für hauptamtliche Fahrradstreifen, die Fortsetzung von Kontrollen im Verkehr und eine Stärkung der präsidiumsinternen Organisation der Verkehrspolizei an.

