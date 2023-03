München: Linksabbieger kracht in Taxi ‒ Schwangere Frau muss verletzt ins Krankenhaus

Von: Kristina Beck

Ein Fiat-Fahrer (19) ist am Mittwochabend mit einem Taxi zusammengestoßen. Darin befand sich eine schwangere Frau. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Beim Linksabbiegen in der Ackermannstraße kollidiert ein Auto mit einem Taxi. Eine schwangere Frau wurde bei dem Verkehrsunfall in München verletzt.

München / Schwabing ‒ In Schwabing ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Schwabing, bei dem eine schwangere Frau verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Verkehrsunfall in München: Bei Kollision zwischen zwei Autos wird eine Schwangere verletzt

Gegen 22 Uhr fuhr ein 19-Jähriger auf der Ackermannstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Winzerstraße wollte er nach links abbiegen. Auf der Parallelspur stadtauswärts fuhr ein Taxi mit einer schwangeren Frau als Fahrgast.

Als der Taxifahrer geradeaus fahren wollte, kollidierte er mit dem 19-jährigen Linksabbieger. Nach Angaben der Polizei zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer grün.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

