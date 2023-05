Mehrere Verletzte nach Schlägereien an Bahnhöfen in München: Bundespolizei erstattet Anzeigen

Von: Benedikt Strobach

Die Bundespolizei war am Wochenende in München bei mehreren Vorfällen im Einsatz, bei denen Personen handgreiflich gegenüber anderen Menschen geworden waren. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Die Bundespolizei hat mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. An Bahnhöfen in München gab es nach rassistischen Beleidigungen Schlägereien.

München /Ludwigsvorstadt / Haidhausen ‒ Die Bundespolizei hat am Wochenende mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung nach Schlägereien erstattet. Die Vorfälle ereigneten sich am Ost- sowie am Hauptbahnhof. Auslöser waren unter anderem rassistische Beleidigungen.

Mehrere Schlägereien mit Verletzten an Bahnhöfen in München: Frau haut Kind auf den Kopf und greift Polizisten an

Am Ostbahnhof griff am Freitagmittag eine Frau ein Kind an. Die 44-Jährige näherte sich dem neunjährigen Kind und schlug ihm unvermittelt und grundlos auf den Kopf. Anschließend beleidigte sie die Betreuerin des Kindes und floh daraufhin von der Szene.

Als Bundespolizistinnen die 44-Jährige kurz darauf stellten, weigerte sie sich, mit auf die Wache zu kommen. Als ihr ein Fluchtversuch misslang, griff die wohnsitzlose Frau die Beamtinnen an. Diese konnten sie aber überwältigen und mit auf das Revier nehmen, um ihre Personalien aufzunehmen. Es stellte sich heraus, dass die 44-Jährige mit 0,3 Promille alkoholisiert war.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Weder das Kind noch die Polizeibeamtinnen wurden bei den Angriffen verletzt.

Mehrere Schlägereien mit Verletzten an Bahnhöfen in München: Betrunkene prügeln sich nach rassistischer Beleidigung

Noch am selben Abend gerieten dann zwei Männer am Hauptbahnhof aneinander. Der Ältere, ein 45-Jähriger, beleidigte zunächst den Jüngeren (23) aufgrund seiner syrischen Herkunft rassistisch und schubste ihn. Der 23-Jährige wehrte sich gegen den Angriff und verpasste seinem Angreifer eine Kopfnuss. Anschließend schlug er noch mit einer Bierflasche gegen den Kopf des 45-Jährigen.

Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde. Er weigerte sich jedoch gegen den Rat der anschließend hinzugekommenen Rettungssanitäter, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen. Beide Männer waren bei der Schlägerei betrunken. Beim 45-Jährigen wurde ein Atemalkohol-Wert von 2,26, beim 23-Jährigen 1,18 Promille gemessen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen beide Männer: Gegen den 45-Jährigen wegen Beleidigung und Körperverletzung sowie gegen den 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der jüngere Mann am heutigen Sonntag, 14. Mai, einem Haftrichter vorgeführt. Er sei bereits mehrfach „mit Gewalt- und Sexualstraftaten polizeilich in Erscheinung getreten“.

Mehrere Schlägereien mit Verletzten an Bahnhöfen in München: Mann würgt DB-Mitarbeiter nach Kran-Nutzungsverbot

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es dann zu einem weiteren physischen Streit zwischen zwei Männern am Hauptbahnhof. Zunächst spielte ein 57-Jähriger an Hebeln und Schaltern eines Baukrans der DB herum. Als ihn ein 30-Jähriger Mitarbeiter daraufhin ansprach, dies zu unterlassen, wurde der ältere Mann zunächst verbal aggressiv. Er beleidigte den DB-Mitarbeiter rassistisch aufgrund dessen türkischer Herkunft. Kurz darauf griff er dem 30-Jährigen dann an den Hals und versuchte, ihn zu würgen.

Der Mitarbeiter wehrte sich dagegen. Daraufhin folgten weitere Angriffe des 57-Jährigen. Beamte der Bayerischen Landespolizei konnten die kämpfenden Männer trennen und übergaben sie im Anschluss an die Bundespolizei. Nachdem dort unter anderem festgestellt wurde, dass keiner der beiden Männer sichtbare Verletzungen hatte und dass der 57-Jährige einen Alkohollevel von 2,06 Promille aufwies, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

