Polizei-Großeinsatz in München: Zwei Verletzte nach Messer-Attacke in der Innenstadt ‒ Fußgängerzone gesperrt

Von: Jonas Hönle

Polizeibeamte stehen nach einem Notruf vor einem Haus in der Innenstadt. Es habe zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. © Peter Kneffel/dpa

Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von München: Zwei Verletzte nach möglichem Messer-Angriff gemeldet. Die Einsatzkräfte sperren die Fußgängerzone.

In der Innenstadt von München hat es am Donnerstag zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben. Nach einem Notruf kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, die die Fußgängerzone am Nachmittag zeitweise rund um den Ort des Geschehens abgesperrte.

„Den Sachverhalt klären wir noch ab“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Einsatzkräften aus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Bild hatte zuerst von dem Polizei-Großeinsatz in der Innenstadt von München berichtet. Nach Informationen der Zeitung soll eine blutverschmierte Frau mit einem Messer in der Hand aus einem Haus in der Sendlinger Straße gelaufen sein. Sie gab an, dass ein Nachbar sie angegriffen und verletzt habe. Laut Bild habe sie ihm das Messer entwenden können und habe dann auf ihn eingestochen. Der Mann sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

In München kam es in letzter Zeit öfters zu Angriffen mit Messern - mit tödlichem Ende. Nach eine Streit am Stachus ist ein Mann durch eine Stichverletzung gestorben. In der Maximilianstraße in München kam es zur einer Massen-Schlägerei bei der auch Messer eingesetzt wurden. Nach einer Schlägerei am Korbinianplatz, die einen Toten zur Folge hatte, sitzt ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft.

