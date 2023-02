An S-Bahn-Station in München ‒ Passanten finden Mann mit schweren Verletzungen am Bein und im Gesicht

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einer möglichen Körperverletzung in München - Passanten fanden einen Mann mit Verletzungen an der S-Bahn-Station in Laim.

München / Laim ‒ Nachdem Passanten eine verletzte Person an einer S-Bahn-Station in München fanden, ermittelt die Polizei wegen einer möglicher Körperverletzung. Der 33-jährige Mann hatte eine schwere Verletzung am Bein sowie Verletzungen im Gesicht.

Mögliche Körperverletzung in München - Mann mit schweren Verletzungen an S-Bahn-Station Laim gefunden

Die Bundespolizei rückte am Samstag gegen 4 Uhr zum Bahnhof Laim aus und traf dort auf den Verletzten aus Puchheim. Fußgänger hatten den Mann zuvor am Boden liegend entdeckt und den Notruf alarmiert.

Der alkoholisierte 33-Jährige klagt auch über Schmerzen im Rücken. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Münchner Klinik, in der er aufgrund seiner schweren Verletzungen stationär behandelt wird.

Polizei sucht Zeugen Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Geschehen in der Nacht vom 11. Februar (ca. 3:00-4:00 Uhr) am S-Bahn Haltepunkt München Laim machen? Gibt es Zeugen, die beobachtet haben, woher die Verletzungen des Mannes stammen? Hinweise werden unter 089 51 55 50 1111 erbeten.

