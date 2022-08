Junge Männer wollen Drogen in München kaufen - 21-Jähriger wird dabei ermordet

Von: Kevin Wenger

Teilen

Bei einem möglichen Austausch von Drogen wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Er erlag seinen Verletzungen in einer Klinik. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Zwei junge Männer, ein 16- und ein 21-Jähriger, wollten in Riem Drogen kaufen und trafen sich mit drei Männern. Der 21-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und verstarb später.

Am Samstagnachmittag, 06. August, befanden sich ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Coburg in München. Sie wollten am U-Bahnhof Messestadt Ost in Riem womöglich Drogen kaufen und verabredeten sich dort mit drei unbekannten Männern.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Mord an 21-Jährigen: Mann fügt ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu

Alle Beteiligten gingen zu einer nahegelegenen Grünanlage und der 21-Jährige und einer der Unbekannten gingen in eine Wohnung. Dort gerieten die beiden aus unbekannten Gründen aneinander. Gegen 17:25 Uhr kehrte der 21-Jährige zu seinem Begleiter mit schweren Verletzungen zurück und brach zusammen.

Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst, während die unbekannten Männer in unbekannte Richtungen flohen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo seine lebensgefährlichen Verletzungen behandelt wurden. Am nächsten Tag verstarb er dort.

Das Kommissariat 11 ermittelt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Täter 1 (agierender Täter): Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen Täter 2: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit Täter 3: Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare; bekleidet mit dunkelblauer Trainingsjacke mit weißen Ärmelstreifen (Marke: Adidas), hellblauer Jeanshose und dunkelblau-weißen Schuhen Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße, Maria-Montessori-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Georg-Kerschensteiner-Straße, Willy-Brandt-Allee, im Riemer Park (BuGa-Park) oder an den U-Bahnhöfen Messestadt West und Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizei München/kw

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.