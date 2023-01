Nach Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in München ‒ Vermisster Mann aus Schwabing tot aufgefunden

Die Polizei München beendet die Öffentlichkeitsfahdung nach dem vermissten Mann aus Schwabing. er wurde tot in einem Waldstück gefunden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der vermisste Mann aus Schwabing verließ seine Wohnung, um „frische Luft zu schnappen“. Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei München wurde er tot aufgefunden.

Update: 30. Januar

Polizei München beendet Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster Mann aus Schwabing tot in Waldstück nahe seiner Wohnung gefunden

München ‒ Er wollte lediglich an die frische Luft gehen und verließ seine Wohnung am 12. Januar 2023 ‒ seitdem fehlte von dem 39-jährigen Mann aus Schwabing jede Spur. Die Polizei München suchte daraufhin per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten.

Der Vermisste wurde nun am Samstagmittag tot aufgefunden, berichtet die Polizei. Er befand sich in einem Waldstück in der Nähe seiner Wohnung.

Die Umstände seines Ablebens sind noch nicht bekannt.

Mann aus Schwabing verschwindet plötzlich ‒ Polizei München startet Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

Erstmeldung: 20. Januar

München ‒ Seit über einer Woche ist der 39-Jährige bereits verschwunden. Der Mann habe am 12. Januar gegen 13 Uhr die Wohnung verlassen, „um an die frische Luft zu gehen“, berichtet die Polizei München. Weil er nicht aufgetaucht war, hat ihn seine Ehefrau am 13. Januar als vermisst gemeldet.

Mann aus München vermisst: Polizei sucht öffentlich nach 39-jährigem Schwabinger

Das Mobiltelefon hat er den Polizeiangaben zufolge zu Hause gelassen ‒ und er könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Vermisst in München: Wer hat 39-jährigen Mann aus Schwabing gesehen?

Beschreibung des Vermissten:

Männlich

39 Jahre alt

Circa 178 cm groß, schlank

Glatze, dunkler Drei-Tage-Bart, Narbe zwischen den Augenbrauen, braune Hornbrille

Bekleidet mit dunkelblauer Stepp-Jacke, türkiser Pullover, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Winterschuhe

Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.



Auf der Homepage der Polizei Bayern ist die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto des 39-Jährigen eingestellt.



Zeugenaufruf Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

