Versuchte Vergewaltigung einer obdachlosen Frau am Stachus ‒ Münchner Polizei schnappt Verdächtigen

Die Polizei München ermittelt nach der versuchten Vergewaltigung einer obdachlosen Frau am Stachus. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Mann forderte von einer obdachlosen Frau am Stachus den Geschlechtsverkehr und attackierte sie. Die Polizei München schnappt einen Verdächtigen.

Update: 28. November

München / Altstadt ‒ Nach der versuchten Vergewaltigung einer obdachlosen Frau am Stachus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann war vor dem Sexualdelikt in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, bei der Fotos von ihm gemacht wurden.

Versuchte Vergewaltigung einer obdachlosen Frau am Stachus - Polizei München schnappt Verdächtigen

Der Verdächtige soll sich am 21. November, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr, neben die 47-Jährigen an ihrem Schlafplatz am Stachus gelegt und sie zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Als sie sich weigerte, wurde der Mann handgreiflich und bedrohte die Frau.

Laut den Polizei-Ermittlungen kam es im Vorfeld in der Nähe zu einem anderen Vorfall. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme waren Lichtbilder von der Person gefertigt worden, welche nun eindeutig dem Täter zugeordnet werden konnten, berichtet die Polizei. Bilder über eine Überwachungskamera hatten hier vorgelegen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde durch den Ermittlungsrichter des AG München am Freitag ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen.

Die Polizei nahm den Verdächtigen dann am Montag fest. Er wird nun dem Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Mitten in München: Versuchte Vergewaltigung einer Frau am Stachus ‒ Unbekannter Täter bedroht Obdachlose

Erstmeldung: 22. November

München / Altstadt ‒ Die Münchner Polizei ermittelt nach der versuchten Vergewaltigung einer obdachlosen Frau am Stachus und bittet Zeugen um Hinweise. Der Täter konnte fliehen, nachdem ein Passant auf den Vorfall aufmerksam wurde und einschritt.

Versuchte Vergewaltigung in München - Unbekannter Mann bedroht Obdachlose am Stachus

Die 47-jährige Frau hatte sich am Dienstag, gegen 05.50 Uhr, im Stachus-Untergeschoss zum Schlafen hingelegt, berichtete die Polizei. Dabei kam ein bislang unbekannter Mann hinzu und forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf. Der Täter legte dann sich neben die Frau.

Als die Obdachlose sich weigerte, kam es zu Streit. Dabei attackierte der Unbekannte die Frau und bedrohte sie verbal.

Erst als ein unbeteiligte Helfer hinzukam, ließ der unbekannte Täter von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 47-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat für Sexualdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, sehr schlank, dunkelhäutig, laut eigenem Bekunden Somalier

Krause dunkle kurze Haare, krauser dunkler Kinn- und Backenbart

Auffällige circa zwei Zentimeter große Narbe im Bereich des linken Wangenknochens

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untergeschoß Karlsplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

