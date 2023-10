Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Nach schwerer Attacke auf 21-Jährigen ‒ Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von: Sebastian Fuchs

Nachdem zwei junge Männer in München unvermittelt angegriffen und zusammengeschlagen wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Nach einer Attacke in München, bei der ein 21-Jähriger schwer am Kopf verletzt wurde, hat die Polizei nach Ermittlungen einen Verdächtigen festgenommen.

Update: 11. Oktober

Polizei München nimmt Verdächtigen nach schwerer Attacke auf 21-Jährigen fest - Haftbefehl wegen versuchten Mordes

München / Neuhausen ‒ Bei einer Attacke in München wurde ein 21-Jähriger mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und schwer verletzt. Passanten fanden ihn und seinen ebenfalls attackieren Begleiter (20) am 1. September vor einem Wohnhaus in Neuhausen.

Die Polizei richtete die Ermittlungsgruppe „Renata“ ein und ermittelte aufgrund der Schwere der Verletzung des 21-Jährigen zunächst wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Ermittler führten nun am Dienstagmorgen Durchsuchungen von elf Wohnungen und Vernehmungen von 13 Personen durch.

Infolgedessen wurde ein 17-jähriger Verdächtiger aus München festgenommen. Der Mann äußerte sich laut Polizei bisher nicht zur Tat.

Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn beantragt. Der wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

-------------------------------------

Verdacht auf versuchte Tötung eines 21-Jährigen in München: Polizei setzt hohe Belohnung aus

Update: 15. September

München / Neuhausen ‒ Am Freitag, 01.09.2023, gegen 16:45 Uhr ist es wie bereits berichtet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in München gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei ein 21-Jähriger so schwer verletzt, dass der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes besteht.

Verdacht auf versuchte Tötung eines 21-Jährigen: Münchner Polizei setzt hohe Belohnung aus und sucht Zeugen

Speziell für diesen Fall wurde laut Polizei jetzt die Ermittlungsgruppe „Renata“ gegründet. Sechs Personen arbeiten in dieser Gruppe. Das Kommissariat 11 ermittelt in der Sache. Außerdem hat die Münchner Polizei eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen.

Polizei lobt Belohnung aus Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 7.500 Euro ausgelobt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße (Neuhausen) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten oder kann sonst etwas zu dieser Tat oder den Tätern mitteilen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat

-------------------------

Erstmeldung: 4. September

München: 21-Jähriger nach Schlägerei schwer verletzt ‒ Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag ist es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde demnach ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Mann vor einem Wohnhaus in Neuhausen angegriffen.

Die unbekannten Täter schlugen dem 21-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf und flohen anschließend vom Tatort. Um welchen Gegenstand es sich handelt ist laut Polizei bisher nicht bekannt.

21-Jähriger nach Schlägerei schwer verletzt im Krankenhaus in München ‒ Polizei sucht Zeugen

Zwei an der Auseinandersetzung nicht beteiligte Personen fanden die beiden Männer vor dem Wohnhaus. Es handelte sich hierbei um Bekannte der Angegriffenen. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der flüchtigen Täter. Sowohl der 21-Jährige als auch der 20-Jährige wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 21-Jährigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

