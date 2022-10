Zweifach versuchter Mord in München: Beide Opfer schwer verletzt - Polizei ermittelt

Von: Benedikt Strobach

In Nymphenburg hat ein 33-Jähriger zwei weitere Männer mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt. © Rene Ruprecht/dpa

In München hat ein 33-Jähriger zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen zweifachen versuchten Mordes.

Update, 16. Oktober, 16.23 Uhr:

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen zweifachen versuchten Mordes gegen den 33-jährigen Bauarbeiter, der am Samstagmorgen auf seinen 28-jährigen Kollegen sowie seinen 50-Jährigen Chef mit einem Messer eingestochen hat. Das berichtete der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, am Sonntag.

Die Gruppe, bestehend aus sechs Handwerkern, habe sich am Samstagmorgen um 7.30 Uhr in einer Bäckerei an der Rosa-Bavarese-Straße zum Frühstücken getroffen. Von dort aus wollten sie zu einer Baustelle aufbrechen. Kurz nachdem sie den Laden verlassen hatten, zückte der 33-Jährige ohne Vorwarnung ein etwa 20 Zentimeter langes Küchenmesser und stach damit auf seinen Kollegen und den Vorgesetzten ein.

Versuchtes Tötungsdelikt in München: Polizei ermittelt wegen zweifachen versuchten Mordes - Ein Opfer in Lebensgefahr

Er fügte den beiden Männern so schwere Stichverletzungen im Hals- und Oberkörperbereich zu, dass diese notoperiert werden mussten. Der 28-Jährige schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

Die anderen Kollegen konnten den Täter an weiteren Angriffen hindern und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Anders als zunächst berichtet, sei kein Streit der Auslöser für den Angriff gewesen. Stattdessen zeige der Täter psychiatrische Auffälligkeiten. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied daraufhin, dass der 33-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

---------------------------------------------------------------------

Erstmeldung, 16. Oktober, 12.06 Uhr:

Versuchtes Tötungsdelikt in München: Zwei Männer durch Messer schwer verletzt - Zustand eines Opfers „äußerst kritisch“

Ein 28-Jähriger und ein 50-Jähriger sind am Samstagmorgen an einer Bushaltestelle in Nymphenburg von einem 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das meldet die Münchner Polizei.

Die drei Männer aus München waren zuvor in einen Streit geraten. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einer Tätlichkeit zwischen ihnen, in deren Folge der 33-Jährige mit einem Messer auf die anderen beiden Beteiligten einstach und sie schwer verletzte.

Zu diesem Zeitpunkt erreichten mehrere Notrufe die Münchner Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 33-jährigen Tatverdächtigen anschließend noch vor Ort festnehmen. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) ermittelt derzeit bezüglich der Hintergründe der Tat sowie des Tatablaufs.

Die Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Besonders beim 28-Jährigen sei der Zustand laut Polizei „äußerst kritisch“. Im Laufe des Sonntags will die Mordkommission den bisherigen Ermittlungsstand präsentieren.

