Selbstmord-Versuch? Frau fährt im Landkreis München gegen Baum ‒ und verletzt ihre Kinder

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei München hat am Wochenende eine vermutlich suizidgefährdete Frau in Oberhaching verhaftet. © Peter Kneffel/dpa

Selbstmord-Versuch? Eine Frau hat ihr Auto gegen einen Baum gefahren ‒ mit Kindern an Bord. Dann griff sie die Buben an. Polizei München ermittelt.

München / Oberhaching ‒ Eine vermutlich suizidgefährdete Frau hat am Wochenende ihr Auto in Oberhaching gegen einen Baum gefahren. Das berichtet die Münchner Polizei. Sie hatte dabei auch zwei Kinder an Bord ‒ welche sie anschließend mit einem spitzen Gegenstand bedrohte.

München: Selbstmord-Versuch? Frau fährt Auto in Oberhaching gegen Baum ‒ und greift danach Kinder an Bord an

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 9. September, gegen 12:20 Uhr. Die 48-Jährige fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw. entlang der Langenhaarer Straße. Mit im Auto befanden sich laut Polizei München zwei männliche Kinder (11 und 13 Jahre). Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde dabei laut Polizei schwer beschädigt.

Nach dem Unfall verletzte die 48-Jährige die beiden Kinder nach dem ersten Erkenntnisstand mit einem scharfen Gegenstand. Ob es sich dabei um ein Messer handelte, wurde im Bericht nicht erklärt. Zeugen des Vorfalls griffen in die Situation ein, konnten die Frau überwältigen und den Notruf alarmieren.

Sofort fuhren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei in die Lanzenhaarer Straße. Die verletzten Kinder wurden medizinisch versorgt und danach in Krankenhäuser gebracht. Dabei wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die 48-Jährige wurde festgenommen und wegen ihrer Verletzungen mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort einen möglicherweise tatrelevanten Gegenstand sicherstellen. Die Polizei schloss laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) einen Selbstmord-Versuch nicht aus.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Tatortarbeiten mit Beteiligung der Kriminal- und Verkehrspolizei durchgeführt. Die Lanzenhaarer Straße war in dem Bereich für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

