Versuchtes Tötungsdelikt in München: Zwei Personen schwer verletzt - Polizei ermittelt

Von: Benedikt Strobach

In Nymphenburg hat ein 33-Jähriger zwei weitere Männer mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt. © Rene Ruprecht/dpa

In München hat ein 33-Jähriger zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein 28-Jähriger und ein 50-Jähriger sind am Samstagmorgen an einer Bushaltestelle in Nymphenburg von einem 33-Jährigen mit einem messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das meldet die Münchner Polizei.

Versuchtes Tötungsdelikt in München: Zwei Männer durch Messer schwer verletzt - Zustand eines Opfers „äußerst kritisch“

Die drei Männer aus München waren zuvor in einen Streit geraten. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einer Tätlichkeit zwischen ihnen, in deren Folge der 33-Jährige mit einem Messer auf die anderen beiden Beteiligten einstach und sie schwer verletzte.

Zu diesem Zeitpunkt erreichten mehrere Notrufe die Münchner Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 33-jährigen Tatverdächtigen anschließend noch vor Ort festnehmen. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte)ermittelt derzeit bezüglich der Hintergründe der Tat sowie des Tatablaufs.

Die Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Besonders beim 28-Jährigen sei der Zustand laut Polizei „äußerst kritisch“. Im Laufe des Sonntags will die Mordkommission den bisherigen Ermittlungsstand präsentieren.

