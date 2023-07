Keine neuen Geräte für den Spielplatz an der Von-der-Pfordten-Straße in Laim

Von: Daniela Borsutzky

Seit Mai steht ein neues Kombigerät auf dem Spielplatz an der Von-der-Pfordten-Straße. Mehr will die Stadt nicht ändern. © bcb

Die Stadt München will den Spielplatz an der Von-der-Pfordten-Straße in Laim nicht umbauen, auch weil bei anderen Anlagen im Stadtbezirk ein deutlich höherer Handlungsbedarf besteht.

Laim ‒ „Sehr irritiert“ war Lisbeth Haas über das neue Gerät am Spielplatz an der Von-der-Pfordten-Straße. In der jüngsten Sitzung des Laimer BA machte die Kinder- und Jugendbeauftragte ihrem Unmut Luft: „Da hat man einfach etwas hingestellt und die Kinder wurden gar nicht eingebunden.“



Im vergangenen November hatte die Grünen-Politikerin eine Kinderversammlung organisiert, zu der Schüler vom Kooperativen Ganztag der Grundschule an der Von-der-Pfordten-Straße gekommen waren, die eine Erneuerung des Spielplatzes wünschten. „Die Kinder haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Sie haben sich etwas überlegt, gebastelt und das Ganze dann vorgestellt“, berichtet Haas.

Spielplatz laut Baureferat „generell in einem guten Zustand“

Wünsche und Ideen seien beispielsweise ein Wasserspiel, eine Kurven­rutsche, eine Reifen- oder Vogelnestschaukel und auch inklusive Spielgeräte gewesen. Der BA hatte die Vorschläge im Nachgang an das Baureferat zur Prüfung weitergeleitet.

Auf Hallo-Nachfrage beim Baureferat erklärt dieses, dass der dortige Spielplatz „generell in einem guten Zustand“ sei und „eine Vielzahl an unterschiedlichen Spiel- und Freizeitangeboten für verschiedene Altersgruppen“ biete. „Um bereits kurzfristig auf die Wünsche der Kinder zu reagieren und das Angebot aufzuwerten, wurde im Mai ein großes neues Kombispielgerät aufgestellt, das eine Wellenrutsche und abwechslungsreiche Klettermöglichkeiten bietet.“

Anfang April wurde der BA überraschend mit einem Schreiben über den Austausch des Geräts informiert, die nächste Sitzung des Gremiums war erst wieder Anfang Mai. „Da war der Platz schon eingezäunt ‒ und auf einmal stand ein neues Spielhäuschen im Sand“, wundert sich die Kinderbeauftragte.

Grundlegende Umgestaltung des Spielplatzes in den nächsten Jahren nicht vorgesehen

Auf eine Umsetzung ihrer Ideen an diesem Standort müssen die Kinder wohl lange warten. Denn eine grundlegende Umgestaltung des Spielplatzes sei in den nächsten Jahren nicht vorgesehen, „da bei anderen Anlagen im Stadtbezirk ein deutlich höherer Handlungsbedarf besteht“.

So wie am Laimer Platz, der im kommenden Jahr umgebaut werden soll. Das neue Angebot dort werde laut Baureferat „einen Großteil der Wünsche und Vorschläge der Kinder abdecken und berücksichtigt auch die Belange der Inklusion.“

