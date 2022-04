Vorkaufsrecht der Stadt München 24 Mal verhindert ‒ Kommunalreferat bitte BAs „Schrottimmobilien“ zu melden

Häuser an der Balanstraße, der Milchstraße (Foto) und der Gabelsbergerstraße konnte die Stadt heuer nicht kaufen. © Katrin Hildebrand

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht verhinderte in 24 Fällen ein Vorkaufsrecht der Stadt München. Kommunalreferentin Kristina Frank bittet die BAs um Hilfe.

Steht ein Haus in einem Erhaltungssatzungsgebiet zum Verkauf, prüft die Stadt München normalerweise, ob sie es zum Schutz der Mieter kaufen soll. Als das Bundesverwaltungsgericht diese Praxis des Vorkaufsrechts im November infrage stellte, war der Schock dementsprechend groß (Hallo berichtete). Eine neue bundesweite Regelung dafür fehlt bis jetzt – mit Folgen für München.

Seit Anfang November musste die Stadt in 24 Fällen mit rund 340 Wohneinheiten die Nutzung des Vorkaufsrechts ablehnen, wie das Kommunalreferat auf Hallo-Anfrage erklärt.

„Nur wenn es sich um eine Schrottimmobilie handelt, in der keine oder kaum Mieter leben, können Kommunen ihr Vorkaufsrecht weiter wahrnehmen“, kritisiert Kommunalreferentin Kristina Frank, die bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Mieterbeirats zu Gast war. „Uns sind die Hände gebunden.“

Zu den Fällen gehören unter anderem Gebäude an der Gabelsbergerstraße 77 in der Maxvorstadt, an der Milchstraße 1 und Balanstraße 31 – beide in Haidhausen – sowie an der Griegstraße 51/53 in Milbertshofen und der Ohlstadter Straße 6a in Sendling-Westpark.

Frank bat die Bezirksausschüsse, sogenannte Schrottimmobilien und brachliegende Grundstücke in der Stadt zu melden, damit die Stadt wenigstens dort handeln könne. Im Bund wird das Vorkaufsrecht bei einer Anhörung am Montag, 9. Mai, Thema sein.

Gabriele Uelses/sab

