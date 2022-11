Ein Jahr ohne Vorkaufsrecht: Ein Bündnis zieht drastische Bilanz

Von: Kevin Wenger

Anfang des Jahres demonstrierten Anwohner gegen den Verkauf eines Hauses in Schwabing-West. © Markus Götzfried

Vor einem Jahr wurde das Vorkaufsrecht in Erhaltungssatzgebieten gekippt. Ein Bündnis zieht nun eine schockierende Bilanz zu den Konsequenzen dessen:

Seit das Bundesverwaltungsgericht am 9. November 2021 das Vorkaufsrecht in Erhaltungssatzgebieten gekippt hat, konnte die Stadt München insgesamt 48 Häuser mit 649 Wohnungen nicht mehr durch den Kauf des Hauses oder eine Abwendungserklärung vor Immobilienspekulation schützen. Betroffen seien dadurch über 1100 Bewohner. Diese Bilanz zieht das Bündnis „Wir wollen das Vorkaufsrecht zurück“, dem unter anderen der Mieterverein, die Initiative „auspekuliert“ und die Parteien SPD, Grüne und Linke angehören.



Ein Jahr ohne Vorkaufsrecht: Schwanthalerhöhe und Au-Haidhausen besonders betroffen

Besonders betroffen waren die Stadtbezirke Au-Haidhausen mit 86 Wohneinheiten in sechs Objekten, Schwanthalerhöhe mit 96 Wohneinheiten in sechs Objekten und Schwabing-West mit 68 Wohneinheiten in sechs Objekten. Aber auch in weniger zentralen Bezirken konnte die Stadt Gebäude nicht kaufen: etwa in Milbertshofen – Am Hart mit 79 Wohneinheiten in vier Objekten.



Derzeit können Städte nur noch handeln, wenn es sich um Schrottimmobilien handelt oder die Wohnungen leer stehen. „Das Vorkaufsrecht schützt sehr viele Menschen in dieser Stadt. Und ist eben kein teures Instrument für wenige. In einer Zeit, in der die Kosten für Dinge des täglichen Bedarfs enorm gestiegen sind und die Nebenkosten explodieren, braucht es mehr Sicherheit auf dem Wohnungsmarkt“, schreibt das Bündnis in einer Aussendung.



Ein Gesetzesentwurf für ein rechtssicheres Vorverkaufsrecht vom April findet derzeit auf Bundesebene keine Mehrheit.

