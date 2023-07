Zufallsfund bei Einsatz nahe München: Feuerwehr entdeckt Waffen & Munition ‒ Polizei ermittelt

Aus dem Polizeibericht

Die Feuerwehr hat bei einem Einsatz in Taufkirchen zufällig mehrere Waffen - unter anderem Revolver - entdeckt. (Symbolbild)

Rauch in einer Wohnung in Taufkirchen rief die Münchner Polizei auf den Plan. Während des Einsatzes machte die Feuerwehr eine kuriose Entdeckung.

München/Taufkirchen ‒ Eine ungewöhnliche Entdeckung machte die Feuerwehr am Samstag bei einem Einsatz in Taufkirchen. Die Polizei war über Notruf alarmiert worden, weil in einer Wohnung Rauch bemerkt worden war. Mehrere Streifen und die Feuerwehr wurden ausgeschickt.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte ein angebranntes Essen als Ursache der Rauchentwicklung. Zusätzlich bemerkten die Feuerwehrleute aber noch etwas anderes: Eine große Anzahl von Waffen, darunter Langwaffen, Pistolen, Revolver und verschiedene Messer, befanden sich in der Wohnung.

Waffenfund bei Feuerwehreinsatz nahe München - Polizei ermittelt

Wie die Polizei berichtet, wurde daraufhin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I für die gesamte Wohnung und das dazugehörige Kellerabteil eine Durchsuchung angeordnet. Die Beamten stellten dabei über zehn Waffen und Munition sicher.

Schüsse aus Fenster abgefeuert ‒ Polizei durchsucht Wohnung in München und stellt Waffe samt Munition sicher

Der 58-jährige Bewohner wurde wegen Straftaten nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz angezeigt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er wieder entlassen. Das Kommissariat 25 (Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

