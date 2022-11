Wegen Schreckschuss-Pistole in Vorlesung: TU München untersagt Mitführen von Waffen

Von: Jonas Hönle

Teilen

In einer LMU-Vorlesung war ein bewaffneter 18-Jähriger aufgetaucht. Erste Hochschule verschärfen Regeln im Umgang mit Waffen. © imago stock&people

Weil ein LMU-Student eine Schreckschusspistole bei sich trug, forderten Studierendenvertretungen Waffenverbot an Universitäten. Die ersten Hochschulen reagieren.

Update: 18. November

Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Studenten mit einer Schreckschusswaffe im Hörsaal an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat die Technische Universität (TUM) ihre Hausordnung verschärft, wie die dpa berichtet. Das „Mitführen von Waffen sowie von gefährlichen und waffenähnlichen Gegenständen“ sei dort nun grundsätzlich verboten, teilte ein Sprecher der Hochschule mit. Auch die Hochschule Kempten plant nach Angaben einer Sprecherin, bei ihren Vorschriften nachzujustieren.

Studierendenvertretungen der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), der Hochschule München (HM) und der TUM hatten solche Verschärfungen gefordert, nachdem ein 18-Jähriger Anfang November eine Schreckschusspistole mit in einen Hörsaal der LMU gebracht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte.

Nach Polizei-Einsatz in München: LMU und HM wollen Änderung zum Mitführen von Waffen prüfen

Eine LMU-Sprecherin sagte, der Senat der Hochschule wolle über eine Änderung der Hausordnung nicht vor einer Klärung aller rechtlichen Fragen entscheiden. Die Hochschule München (HM) prüft nach eigenen Angaben ebenfalls, ob ihre Hausordnung in diesem Bereich geändert werden kann.

--------------------------------------------

Nach Polizei-Einsatz in München: Die Studierendenvertretungen der LMU, der TUM und der HM fordern ein allgemeines Verbot von Waffen an Hochschulen und Universitäten.

Erstmeldung: 16. November

München - Ein Student in München nahm eine Schreckschuss-Pistole mit in eine Vorlesung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die Studierendenvertretungen der LMU, der Hochschule München (HM) und der Technischen Universität (TUM) positionieren sich nun gegen jegliche Arten von Waffen an Hochschulen und Universitäten.

Das Mitführen und die Präsenz von Waffen im Umfeld der Wissenschaft stehe diametral den Zielen der freien und unversehrten Forschung und Lehre entgegen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Vertretungen von LMU, TUM und HM in München fordern Waffen-Verbot an Hochschulen und Universitäten

Hochschulen seien seit Jahrhunderten Orte des Lernens und Lehrens sowie die Keimzellen des friedlichen, weltweiten wissenschaftlichen Austauschs.

Dem liege die Meinungs- und Forschungsfreiheit, aber auch die körperliche und geistige Unversehrtheit aller daran beteiligten Personen zugrunde.

Die Präsenz einer bewaffneten Person in einer Vorlesung verunsichere die anwesenden Studierenden und die lehrende Person, denn jede Waffe stelle zu jedem Zeitpunkt eine potenzielle Gefahr dar.

München: Studenten plädieren für allgemeines Waffenverbot

In diesem Rahmen positionieren sich die Studierendenvertretungen gegen das Mitführen von Waffen an Hochschulen und Universitäten und plädieren für ein allgemeines Verbot von Schreck- und Schusswaffen, sowie von Stichwaffen, Anscheinswaffen und Waffenimitaten in deren Umfeld.

Wegen „Angstzustände“ nahm der Student die Waffe in eine LMU-Vorlesung. Nun wird die Eignung des 18-Jährigen für den Besitz des kleinen Waffenscheines überprüft.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.