Student mit Schreckschuss-Pistole in LMU-Vorlesung ‒ Waffen-Verbot an Hochschulen und Universitäten gefordert

Die Studierendenvertretungen der LMU, TUM und HM in München fordern Waffen-Verbot an Hochschulen und Universitäten. (Symbolbild) © Symbolfoto: Oliver Killig/dpa

Nach Polizei-Einsatz in München: Die Studierendenvertretungen der LMU, der TUM und der HM fordern ein allgemeines Verbot von Waffen an Hochschulen und Universitäten.

Ein Student in München nahm eine Schreckschuss-Pistole mit in eine Vorlesung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die Studierendenvertretungen der LMU, der Hochschule München (HM) und der Technischen Universität (TUM) positionieren sich nun gegen jegliche Arten von Waffen an Hochschulen und Universitäten.

Das Mitführen und die Präsenz von Waffen im Umfeld der Wissenschaft stehe diametral den Zielen der freien und unversehrten Forschung und Lehre entgegen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Hochschulen seien seit Jahrhunderten Orte des Lernens und Lehrens sowie die Keimzellen des friedlichen, weltweiten wissenschaftlichen Austauschs.

Dem liege die Meinungs- und Forschungsfreiheit aber auch die körperliche und geistige Unversehrtheit aller daran beteiligten Personen zugrunde.

Die Präsenz einer bewaffneten Person in einer Vorlesung verunsichere die anwesenden Studierenden und die lehrende Person, denn jede Waffe stelle zu jedem Zeitpunkt eine potentielle Gefahr dar.

In diesem Rahmen positionieren sich die Studierendenvertretungen gegen das Mitführen von Waffen an Hochschulen und Universitäten und plädieren für ein allgemeines Verbot von Schreck- und Schusswaffen, sowie von Stichwaffen, Anscheinswaffen und Waffenimitaten in deren Umfeld.

Wegen „Angstzustände“ nahm der Student die Waffe in eine LMU-Vorlesung. Nun wird die Eignung des 18-Jährigen für den Besitz des kleinen Waffenscheines überprüft.

