Volksbegehren „vote 16“: Was Münchner zu einem Absenken des Wahlalters in Bayern sagen

Von: Kristina Beck

Teilen

Das Volksbegehren „vote 16“ setzt sich für die Herabsenkung des Wahlalters ein. (Symbolbild) © dpa/Sebastian Gollnow

Junge Menschen möchten in der Politik mehr mitbestimmen. Die Initiative „vote 16“ setzt sich daher die Absenkung des Wahlalters zum Ziel. Wie Politik und Bürger reagieren:

München ‒ Manche gesetzliche Bestimmung ist so selbstverständlich, dass unvorstellbar ist, dass sie einmal anders sein könnte. Etwa: ab 18 wählen zu können. Die Initiative „vote 16“ aus Bayern will nun das Wählen ab 16 Jahren ermöglichen – mithilfe eines Volksbegehrens.

Hinter der Initiative steht ein breites Bündnis von Jugendorganisationen: der Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände sowie der Bayerische Jugendring. „Die junge Generation ist so politisch wie lange nicht. Sie verliert Vertrauen, da sie sich demokratisch nicht beteiligen kann“, argumentiert die Initiative für die Herabsetzung des Alters.



Initiative für Absenkung des Wahlalters: Junge Menschen nicht angehört

„Da landespolitisch im Moment keine Mehrheit für unser Anliegen gegeben ist, haben wir uns dazu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen“, erklärt Franz Märtl, Sprecher von „vote 16“. Wie dieser konkret aussehen soll, stellen die Initiatoren am Mittwoch, 3. Mai, im Münchner Presseclub vor.

Klar ist: Dafür benötigt das Bündnis 25 000 Unterschriften. Diese wollen die Unterstützer ab dem Sommer sammeln. Für die diesjährige Landtagswahl sei die Umsetzung allerdings nicht mehr realistisch. Das Ziel der Initiative soll stattdessen die Kommunalwahl 2026 sein.



Dass die Argumente des Bündnisses durchaus stichhaltig sind, zeigen die Ergebnisse der Jugendbefragung, an der 2020 insgesamt 3614 Münchner im Alter von 16 bis 24 Jahren teilgenommen haben. Deren Fazit: „Junge Menschen fühlen sich zu wenig gehört und wollen mehr mitreden, wenn es um die Gestaltung ihres Lebens, ihrer Zukunft geht.“

Initiative für Absenkung des Wahlalters: Innenministerium weiterhin stur

Beim Bayerischen Innenministerium stehen die Zeichen in Sachen Wahlalter dennoch nicht auf Veränderung: „Die Anknüpfung an die Volljährigkeit trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass auch sonst in der Rechtsordnung erst ab diesem Alter von einer uneingeschränkten, eigenverantwortlichen Wahrnehmung von Rechten und Pflichten auszugehen ist“, teilt Jasmin Sikler, stellvertretende Pressesprecherin, auf Anfrage mit. Ähnlich sehen es die Münchner Christsozialen: „Die Haltung der CSU ist eindeutig“, sagt Bezirksgeschäftsführer Frank Gübner.



Lena Odell, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD im Stadtrat München, vermutet einen anderen Grund, warum die CSU das Wahlalter bei 18 belassen will: „Ich nehme ein mangelndes Vertrauen in die Vernunft und das politische Interesse junger Menschen wahr. Das finde ich sehr schade, denn das Gegenteil ist der Fall.“



Dem pflichtet Arndt Leininger bei. Der Juniorprofessor der TU Chemnitz hat zu den Ungleichheiten und Folgen des Wählens mit 16 geforscht. Seine Studie hat herausgefunden, dass es „praktisch keine Unterschiede hinsichtlich des politischen Wissens und des politischen Interesses zwischen 15-, 16-, 17, 18-, 19- und 20-Jährigen gibt“. Wichtiger als das Alter sei hingegen, aus welcher Gesellschaftsschicht die Jugendlichen kommen würden.

Hallo-Umfrage: Wahlen ab 16?

Marcia Filkorn (18) aus Solln: „Ich bin für ein Absenken des Wahlalters, da sich 16-Jährige auch schon oft für einen Job entscheiden müssen und so die Möglichkeit bekämen, sich für die Parteien stark zu machen, die sich am besten für ihren Zukunftsplan einsetzen.“

Marcia Filkorn © Celina Nietzel

Jonathan Bär (20) aus Icking: „Ich finde, das Wahlalter sollte beibehalten werden. Mit 16 Jahren ist man meiner Meinung nach noch nicht reif genug und wahrscheinlich noch zu leicht beeinflussbar.“

Jonathan Bär © Celina Nietzel

Michaela Mathy-Johnson (63) aus Giesing: „Grundsätzlich bin ich für ein Senken des Wahlalters. Wer bestimmt denn über die Zukunft? Alte weiße Männer. Allerdings ist es wichtig, dass die Kinder in der Schule den richtigen Umgang mit Medien lernen, um sich nicht blenden zu lassen.“

Michaela Mathy-Johnson © Celina Nietzel

Luca Tröger (19) aus der Maxvorstadt: „Es gibt doch auch genügend 18-Jährige, die sich kein bisschen mit Politik beschäftigen. Außerdem sind 16-Jährige von den Konsequenzen der Wahlen um Welten mehr betroffen als 85-Jährige, die ja auch wählen dürfen.“

Luca Tröger © Nilofar Ahmadi

Gry Kleinschmidt (53) aus Waldperlach: „Ich bin dagegen, weil ich finde, dass 16-Jährige zu unreif sind. Die Allermeisten wohnen ja noch zu Hause und haben keine eigenständige Lebenserfahrung. Deshalb können sie auch keine Entscheidung selbstständig und unbeeinflusst von der Politik treffen.“

Gry Kleinschmidt © Nilofar Ahmadi

Umfrage: Nilofar Ahmadi / Celina Nietzel

Zahlen und Fakten zur Herabsetzung des Wahlalters Bayern gehört beim „Wählen ab 16“ zu den Schlusslichtern in der Bundesrepublik. In elf von 16 Bundesländern ist das bereits Realität – auf Landtags- oder Kommunalebene, zum Teil auch bei beiden.

Im Freistaat würde die Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahren nach Angaben des Bayerisches Landesamtes für Statistik etwa 210 000 Personen betreffen (Stand: November 2022). Momentan gibt es in Bayern circa 9,5 Millionen Stimmberechtigte. Diese Zahl beruht auf der Bevölkerungsstatistik von 2018 und wird erst zwei Monate vor der Landtagswahl in diesem Oktober aktualisiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.