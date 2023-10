Politikwissenschaftler: „Nicht nur auf die Konkurrenz schielen“ ‒ Experte über Wahlergebnis in Bayern

Von: Romy Ebert-Adeikis

Für Experte Martin Gross aus München kommt das Wahlergebnis in Bayern „wenig überraschend“. © Romy Ebert-Adeikis

CSU bleibt stärkste Kraft, AfD könnte zur stärksten Oppositionskraft werden. Ein Münchner Experte über das Wahlergebnis in Bayern.

München ‒ Das Wahlergebnis an sich ist für Martin Gross, Privatdozent für Politikwissenschaft an der LMU, „wenig überraschend“. In Bayern zeige sich dasselbe Muster wie bei anderen Landtagswahlen, wenn eine Bundesregierung unbeliebt ist: Die Oppositionsparteien gewinnen. „Im Gesamtergebnis war diese Wahl ein Denkzettel an die Bundesregierung.“

Politikwissenschaftler über Wahlergebnis von Grünen, FDP und SPD

Vor allem die Grünen hätten bayernweit deutlicher verloren als prognostiziert. „Trotzdem kann man ihr Ergebnis vielleicht noch als Wahlerfolg sehen, angesichts der Tatsache, dass fast alle anderen Parteien ihren Wahlkampf stark gegen Grünen gerichtet haben“, sagt Gross. Die Partei habe in Bayern zu wenig Zugkraft über die Innenstädte hinaus. Wie in München, wo die CSU schon am Stadtrand die dominante Kraft ist.



Dass die FDP aus dem Landtag geflogen ist, sei hingegen auch eine Folge der zunehmenden Polarisierung in Bayern. „Die Zuspitzung der vergangenen Wochen hat es einfach wahrscheinlicher gemacht, dass die FDP dabei untergeht“, erklärt Gross. Die SPD wiederum müsse sich Gedanken machen, warum sie in Bayern bei Kommunalwahlen ‒ wie in München ‒ erfolgreich ist, „das aber auf Landesebene nicht nutzen kann“, sagt der Politikdozent.

CSU strebt Koalition mit freien Wählern an ‒ AfD könnte stärkste Oppositionskraft werden

Stattdessen konnte die AfD deutlich gewinnen und sich, sollte die CSU weiter mit den Freien Wählern regieren, zur stärksten Oppositionskraft mausern. Mit Folgen, wie Gross erklärt: „Als größte Oppositionspartei bekommt die AfD die direkte Gegenrede zur Regierung. Das kann für sie ein politpraktischer Vorteil sein.“ Heißt konkret: „Die Wahrnehmung bei den Wählern hat eine andere Wucht, wenn man direkt nach der Regierung sprechen kann.“



Auch für SPD und Grüne könne dies Konsequenzen nach sich ziehen. „Die Parteien werden ihre Reden sicher anpassen. Wenn die AfD vor ihnen spricht, werden sie sich auch auf diese ‒ nicht nur auf die Regierungskoalition ‒ beziehen müssen.“

Dass mit Stärke der AfD ein Vize-Posten im Parlamentspräsidium unumgänglich ist, wie es die Partei fordert, glaubt der Politik-Experte aber nicht: „So eine Wahl bleibt die Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten. Das ist unabhängig davon, wie groß die Partei im Gremium ist. Entweder ein Kandidat wird gewählt oder nicht.“

Politikwissenschaftler erklärt Wahlergebnis der Freien Wähler um Hubert Aiwanger

Dass auch die Freien Wähler ‒ trotz der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger ‒ Stimmen gewinnen konnten, erklärt Gross so: „Laut Umfragen sieht eine Mehrheit der Bevölkerung in Bayern darin bloß eine Jugendsünde. Was aber sogar noch mehr verfangen hat, ist das Narrativ, dass es sich bei der Flugblatt-Affäre um eine Kampagne großstädtischer Medien gehandelt habe. Das hat bei den Leuten auf dem Land gezogen.“

Den Höhenflug der Freien Wähler hat Ministerpräsident Markus Söder in den vergangenen Tagen immer wieder als „Sondereffekt“ für seine CSU bezeichnet. „Aber nur auf die Konkurrenz zu schielen, greift zu kurz“, findet Gross. Söder habe einmal mehr eine Wahlniederlage eingefahren. „Die Verluste sind aber so knapp, dass er das Ergebnis als stabil bezeichnen kann.“

